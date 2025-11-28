América pende de un hilo y Abreu busca su primera semifinal en México

Con una amplia y cómoda ventaja sobre Tigres, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu buscará el sábado sellar su pase a semifinales del torneo Apertura de México, donde la suerte del América del técnico brasileño André Jardine pende de un hilo.

El Loco, de 49 años, está a noventa minutos de inscribirse en la ronda de los cuatro mejores luego de golear en casa 3-0 a los felinos de Ángel Correa y André-Pierre Gignac el miércoles en el partido de ida de los cuartos de final.

Tijuana dio un golpe de autoridad al herir casi fatalmente a la que hasta antes del juego era la mejor defensa del torneo, labrada a pulso por el entrenador argentino Guido Pizarro.

Pero "seguimos sin ser favoritos", subrayó el exdelantero uruguayo, orgulloso del esfuerzo solidario de sus Xoloitzcuintles para contrarrestar un plantel rival cargado de jerarquía, como el campeón del mundo Correa y el goleador eterno Gignac.

La cautela parece ser la mejor arma de Abreu y compañía para la pugna en el estadio Universitario, en Nuevo León, donde Tigres debe ganar por al menos tres goles de diferencia para seguir de pie en el campeonato.

"Queda mucho tiempo y tenemos muchas chances de pasar en nuestro campo y con nuestra gente. Tenemos que cambiar la cara para ir por la remontada", afirmó Pizarro, de 35 años.

De eliminar a Tigres, Tijuana podría tener un enfrentamiento de alto voltaje en la semifinal, pues su parte del cuadro lo empareja en esa instancia con el vencedor entre Toluca y Juárez.

El sábado en el estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos, líderes de la fase regular y campeones defensores, se pueden dar el lujo de perder por un gol contra los Bravos y aun así avanzar de ronda, tras vencer 2-1 en su visita al estadio Olímpico Benito Juárez.

"Para nosotros la serie está 0-0 y tenemos que salir en casa como salimos siempre", advirtió el técnico del Toluca, el argentino Antonio "Turco" Mohamed.

La derrota en casa fue un golpe difícil de asimilar para el Juárez del joven estratega uruguayo Martín Varini, de 34 años, quien estimaba que buena parte de las chances de clasificar estaban en haber ganado en la ida.

Espero que mis jugadores "vuelvan a mostrar una cara competitiva", confió no obstante el charrúa.

El otro lado del camino hacia la final del fútbol mexicano dejará en el trayecto a un favorito: América o Monterrey.

Los Rayados de los españoles Sergio Ramos, Sergio Canales y Oliver Torres aprovecharon su condición de local en el estadio BBVA para imponerse 2-0 al América a mitad de semana.

No luce fácil para las Águilas sobreponerse a esa ventaja categórica, que sin embargo intentarán remontar el sábado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

En la capital, el entrenador brasileño André Jardine confía en desplegar el potencial ofensivo de su plantilla, recargado con la recuperación del atacante francés Allan Saint-Maximin, baja en la ida por influenza.

"Este equipo tiene mucha confianza en lo que podemos hacer. Vamos a ver a un América con mucha hambre, ímpetu y determinación hasta el último segundo del juego", avisó Jardine.

El ganador de la llave se enfrentará al vencedor del juego que el domingo cerrará los cuartos, un duelo entre equipos dirigidos por técnicos argentinos: el Cruz Azul de Nicolás Larcamón recibirá al Guadalajara de Gabriel Milito, tras empatar sin goles en casa de las Chivas.

"Para Chivas todos los partidos son finales, el domingo la revancha será una nueva final, y no tengo duda de la mentalidad de mis jugadores. El rival nos va a obligar a hacer un muy buen partido si queremos avanzar a semifinales", apuntó Milito.

