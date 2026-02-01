América recibe a Veiga y dice adiós a Saint-Maximin, que denunció actos de racismo

En una jornada agridulce por la llegada a México del brasileño Raphael Veiga y la intempestiva partida del francés Allan Saint-Maximin, que el viernes denunció actos de racismo contra sus hijos, el América consiguió este sábado su primera victoria en el torneo Clausura 2026

El ansiado triunfo de las Águilas se dio ante el Necaxa por 2-0 en el marco de la cuarta fecha, en la que su archirrival, el Guadalajara, sumó su cuarto triunfo al hilo, un 3-2 ante Atlético San Luis

Minutos después de su primera victoria en el Clausura, el América informó la baja del galo Allan Saint-Maximin, un día más tarde de que éste denunciara en redes sociales que sus hijos habían sido víctimas de racismo en México

"Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin", publicó el América en sus redes sociales

En los ejercicios de precalentamiento este sábado, los jugadores titulares del América salieron a la cancha con un mensaje de respaldo a Saint-Maximin en una manta y con camisetas que decían "No al racismo"

Saint-Maximin agradeció el gesto: "Gracias por todo, club América, los quiero a todos"

El atacante francés no fue incluido en la convocatoria del América para enfrentar al Necaxa

"Lamentablemente se dio un acto de racismo con sus hijas que él no tolera, nosotros como club tampoco, pero infelizmente pasó. Es una pena", comentó el DT del América, André Jardine

Saint-Maximin, de 28 años, llegó a México en agosto pasado para el torneo Apertura 2025, en medio de un jubiloso recibimiento. Jugó 16 partidos de liga para el América y marcó tres goles. Su contrato tenía vigencia hasta junio de 2027

- Raphael Veiga ilusiona a las Aguilas -

Sin que el América haya hecho oficial su fichaje, el volante brasileño Raphael Veiga llegó este sábado a México y de inmediato se trasladó al estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el partido del equipo azulcrema

"Estoy muy feliz de llegar al más grande de México", dijo Veiga ante la prensa y los aficionados americanistas que lo recibieron en el aeropuerto de Ciudad de México

El viernes, el Palmeiras emitió un comunicado donde manifestó su anuencia para que Veiga consuma "su cesión a otro club"

Veiga acompañó al América que se presentaba con una racha de 301 minutos sin marcar un gol, desde los cuartos de final del pasado Apertura 2025

La sequía llegó a 337 minutos, hasta que el delantero uruguayo Brian Rodríguez firmó el 1-0 de manera espectacular con un disparo desde fuera del área al 36'

Dos minutos después, el Rayito Rodríguez dio la asistencia para que el chileno Víctor Dávila firmara el 2-0 dentro del área

De acuerdo con la prensa local, Veiga tramitará en días próximos el permiso de trabajo para poder debutar el fin de semana venidero ante el Monterrey

- Chivas de Milito igualan récord histórico -

El Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito mantuvo su paso perfecto y se afianzó como líder al vencer de visita 3-2 al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras

"Lo del liderato es algo anecdótico en este momento para mí porque no define absolutamente nada, pero sí es importante ganar la mayor cantidad de puntos posible en el inicio del campeonato, y hacerlo con argumentos, y el equipo los tiene", comentó Milito al final del partido

Las Chivas llegaron a 12 puntos e igualaron su mejor arranque en torneos cortos: los cuatro triunfos que hilvanaron en el inicio del torneo Bicentenario 2010

Richard Ledezma (31'), Daniel Aguirre (45+2') y Armando González (49') anotaron los goles de la victoria del Rebaño

El brasileño João Pedro (35', de penal, 46') hizo los goles del Atlético San Luis (9º), que se quedó con cuatro unidades

En el cierre de la actividad sabatina, el Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu visitaba al Monterrey del entrenador español Domenec Torrent