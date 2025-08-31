América registra cuarto triunfo consecutivo en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ago - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, registró el sábado su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Apertura tras vencer 2-0 a Pachuca en la séptima jornada.

Las "Águilas" del América se ubicaron en el segundo lugar general con 17 puntos, uno menos que el líder Monterrey.

En el partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América abrió el marcador a los 21 minutos cuando el zaguero chileno Igor Lichnovsky remató en el área chica un centro enviado por Alejandro Zendejas desde el sector derecho.

El francés Allan Saint-Maximin anotó el segundo gol del club dirigido por el brasileño André Jardine a los 71 minutos cuando aprovechó una mala salida del portero Carlos Moreno para definir de derecha desde el vértice del área tras un largo despeje del portero Luis Ángel Malagón.

En otros partidos del sábado, Cruz Azul venció 2-1 como visitante a Guadalajara con goles de los argentinos José Antonio Paradela y Carlos Rodolfo Rotondi. Para las "Chivas" de Guadalajara anotó Diego Campillo.

Tigres UANL ganó 1-0 en su visita a Santos Laguna con tanto del argentino Ángel Correa.

León goleó 3-0 a Querétaro con anotaciones de Fernando Beltrán y doblete del panameño Ismael Díaz.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM enfrente al Atlas y Necaxa visite a Tijuana. En el inicio de la jornada, el actual campeón Toluca goleó el viernes 3-1 como visitante al Atlético de San Luis, Monterrey se consolidó como líder tras registrar su sexto triunfo consecutivo al golear 4-2 en su visita a Puebla con un triplete del español Sergio Canales, y Bravos de Ciudad Juárez ganó 1-0 a Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)