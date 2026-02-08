América registra segundo triunfo consecutivo en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 7 feb (Reuters) - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, logró el sábado su segundo triunfo consecutivo en el torneo Clausura tras ganar 1-0 a Monterrey en la quinta jornada.

Las "Águilas" del América llegaron a ocho puntos para ubicarse en el octavo lugar, a siete unidades del líder invicto y acérrimo enemigo Guadalajara.

El gol del triunfo para América lo anotó Alejandro Zendejas a los 65 minutos con un disparo en el centro del área, metiendo el balón pegado al poste izquierdo.

En los otros partidos del sábado, Querétaro registró su primer triunfo del torneo al ganar 2-0 a León con doblete del ecuatoriano Jhojan Palacios.

Pachuca venció 2-0 a Bravos de Ciudad Juárez con goles del venezolano Salomón Rondón y del colombiano Christian Rivera.

El actual campeón Toluca y Cruz Azul empataron 1-1 con tantos del portugués Paulinho y del argentino José Antonio Paradela.

En tanto, Atlas y Pumas UNAM empataron 2-2. Para los "Rojinegros" del Atlas anotaron los argentinos Mateo García y Manuel Capasso, mientras que para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México lo hicieron el ecuatoriano Pedro Vite y el brasileño Juninho.

El viernes, Guadalajara se consolidó como líder invicto al registrar su quinto triunfo en igual número de partidos tras vencer 2-1 como visitante a Mazatlán.

Las "Chivas" de Guadalajara registran 15 puntos, cinco más de los que registran sus escoltas Tigres UANL, Cruz Azul y Atlas.

Tigres UANL goleó 5-1 a Santos Laguna, Necaxa venció 4-1 al Atlético de San Luis, mientras que Tijuana y Puebla empataron sin goles. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)