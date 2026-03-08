América regresa a senda del triunfo en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 7 mar - América, el club más ganador del fútbol mexicano con ‌16 títulos, regresó ‌el ⁠sábado a la senda del triunfo al vencer 2-1 como visitante a Querétaro después de haber sufrido dos ​derrotas consecutivas ⁠en ⁠casa.

Con su cuarta victoria en el torneo, las "Águilas" del América llegaron ​a 14 puntos para ubicarse en el séptimo lugar general.

En el ‌partido correspondiente a la décima jornada, ​disputado en el estadio La ​Corregidora de Querétaro, América se puso en ventaja a los 21 minutos cuando el uruguayo Brian Rodríguez definió de derecha dentro del área tras eludir a dos defensores y al portero en un contragolpe.

Los "Gallos Blancos" ​de Querétaro empezaron a dominar y a presionar en busca del empate que lograron a ⁠los 45 minutos por conducto de Ali Ávila, quien remató con la cabeza ‌un centro enviado por el ecuatoriano Jhojan Palacios desde el sector derecho.

América registró el gol del triunfo a los 62 minutos cuando Patricio Salas definió con un potente zurdazo dentro del área tras un rechace defensivo.

Rodríguez estuvo cerca de anotar su doblete a los 79 minutos con ‌un disparo que pegó en el poste izquierdo.

En otro partido del ⁠sábado, Cruz Azul registró su quinto triunfo consecutivo al golear ‌3-0 al Atlético de San Luis con tantos ⁠del argentino Agustín Palavecino, del uruguayo Gabriel Fernández ⁠y de Andrés Montaño.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 25 puntos para consolidarse como el líder general del torneo.

Más tarde se disputarán los encuentros entre Atlas-Guadalajara, Pachuca-Puebla y Tigres UANL-Monterrey.

La jornada se ‌completará el domingo cuando ​el actual campeón Toluca enfrente a Bravos de Ciudad Juárez y Tijuana juegue ante Santos Laguna.

El viernes, Pumas UNAM sacó un triunfo de su visita a Necaxa por 1-0 ‌y Mazatlán goleó 4-2 a León. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)