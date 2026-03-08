América regresa a senda del triunfo en torneo mexicano de fútbol
CIUDAD DE MÉXICO, 7 mar - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, regresó el sábado a la senda del triunfo al vencer 2-1 como visitante a Querétaro después de haber sufrido dos derrotas consecutivas en casa.
Con su cuarta victoria en el torneo, las "Águilas" del América llegaron a 14 puntos para ubicarse en el octavo lugar general.
"Era una victoria importante, en una cancha importante, son pocos equipos los que vienen y sacan puntos de Querétaro. Valoramos los tres puntos por nuestra necesidad de sumar puntos", dijo el director técnico de América, el brasileño André Jardine.
En el partido correspondiente a la décima jornada, disputado en el estadio La Corregidora de Querétaro, América se puso en ventaja a los 21 minutos cuando el uruguayo Brian Rodríguez definió de derecha dentro del área tras eludir a dos defensores y al portero en un contragolpe.
Los "Gallos Blancos" de Querétaro empezaron a dominar y a presionar en busca del empate que lograron a los 45 minutos por conducto de Ali Ávila, quien remató con la cabeza un centro enviado por el ecuatoriano Jhojan Palacios desde el sector derecho.
América registró el gol del triunfo a los 62 minutos cuando Patricio Salas definió con un potente zurdazo dentro del área tras un rechace defensivo.
Rodríguez estuvo cerca de anotar su doblete a los 79 minutos con un disparo que pegó en el poste izquierdo.
En otros partidos del sábado, Cruz Azul registró su quinto triunfo consecutivo al golear 3-0 al Atlético de San Luis con tantos del argentino Agustín Palavecino, del uruguayo Gabriel Fernández y de Andrés Montaño.
La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 25 puntos para consolidarse como el líder general del torneo.
"El partido tuvo un desarrollo ampliamente favorable para nosotros, el resultado quedó muy corto en relación a la generación de situaciones que tuvimos. Tenemos que defender con mucho trabajo y determinación el buen momento del equipo", dijo el director técnico de Cruz Azul, el argentino Nicolás Larcamón.
Guadalajara venció 2-1 como visitante al Atlas con goles de Armando "Hormiga" González y Ángel Sepúlveda. Para los "Rojinegros" del Atlas anotó Paulo Ramírez.
Pachuca ganó 2-1 a Puebla con tantos de Víctor Guzmán y del ecuatoriano Enner Valencia. Para Puebla marcó José Pachuca.
En tanto, Tigres UANL derrotó 1-0 a Monterrey gracias al gol del francés André pierre-Gignac.
La jornada se completará el domingo cuando el actual campeón Toluca enfrente a Bravos de Ciudad Juárez y Tijuana juegue ante Santos Laguna.
El viernes, Pumas UNAM sacó un triunfo de su visita a Necaxa por 1-0 y Mazatlán goleó 4-2 a León. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)