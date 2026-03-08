América regresa a senda del triunfo en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 7 mar - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, ‌regresó el sábado a ‌la ⁠senda del triunfo al vencer 2-1 como visitante a Querétaro después de haber sufrido dos derrotas consecutivas en casa.

Con su cuarta victoria en el torneo, las "Águilas" ​del América llegaron ⁠a 14 ⁠puntos para ubicarse en el octavo lugar general.

"Era una victoria importante, en una cancha importante, ​son pocos equipos los que vienen y sacan puntos de Querétaro. Valoramos los tres puntos ‌por nuestra necesidad de sumar puntos", dijo el director técnico ​de América, el brasileño André Jardine.

En el ​partido correspondiente a la décima jornada, disputado en el estadio La Corregidora de Querétaro, América se puso en ventaja a los 21 minutos cuando el uruguayo Brian Rodríguez definió de derecha dentro del área tras eludir a dos defensores y al portero en un contragolpe.

Los "Gallos Blancos" de Querétaro empezaron a dominar ​y a presionar en busca del empate que lograron a los 45 minutos por conducto de Ali Ávila, quien remató con la ⁠cabeza un centro enviado por el ecuatoriano Jhojan Palacios desde el sector derecho.

América registró el gol del triunfo a los ‌62 minutos cuando Patricio Salas definió con un potente zurdazo dentro del área tras un rechace defensivo.

Rodríguez estuvo cerca de anotar su doblete a los 79 minutos con un disparo que pegó en el poste izquierdo.

En otros partidos del sábado, Cruz Azul registró su quinto triunfo consecutivo al golear 3-0 al Atlético de San Luis con tantos del argentino Agustín Palavecino, del uruguayo Gabriel Fernández y de ‌Andrés Montaño.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 25 puntos para consolidarse como el líder general ⁠del torneo.

"El partido tuvo un desarrollo ampliamente favorable para nosotros, el resultado quedó muy ‌corto en relación a la generación de situaciones que tuvimos. Tenemos que defender ⁠con mucho trabajo y determinación el buen momento del equipo", dijo el ⁠director técnico de Cruz Azul, el argentino Nicolás Larcamón.

Guadalajara venció 2-1 como visitante al Atlas con goles de Armando "Hormiga" González y Ángel Sepúlveda. Para los "Rojinegros" del Atlas anotó Paulo Ramírez.

Pachuca ganó 2-1 a Puebla con tantos de Víctor Guzmán y del ecuatoriano Enner Valencia. Para Puebla ‌marcó José Pachuca.

En tanto, Tigres UANL derrotó ​1-0 a Monterrey gracias al gol del francés André pierre-Gignac.

La jornada se completará el domingo cuando el actual campeón Toluca enfrente a Bravos de Ciudad Juárez y Tijuana juegue ante Santos Laguna.

El viernes, Pumas UNAM sacó un triunfo de su ‌visita a Necaxa por 1-0 y Mazatlán goleó 4-2 a León. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)