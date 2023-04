América remonta para vencer 2-1 al Monterrey

Ciudad de méxico (ap) — diego valdés y federico viñas convirtieron los tantos con los que el américa remontó para vencer el sábado 2-1 al monterrey, flamante líder del torneo clausura mexicano que vio rota una racha de 12 jornadas sin revés.

Maximiliano Meza mandó al frente a los visitantes al impactar un rechace desde el balcón del área para abrir el marcador a los 19 minutos.

Valdés emparejó en la recta final de la primera mitad, gracias a una falla del arquero argentino Esteban Andrada, quien quiso evitar la salida del balón, pero lo dejó a merced del volante chileno, quien lo mandó a las redes a los 36 con muy poco ángulo de tiro.

Viñas se estrenó como goleador en el certamen con un disparo dentro del área junto al poste, luego de recibir un pase filtrado de Valdés a los 79 minutos.

El arquero Luis Malagón preservó el triunfo americanista tras detener con las piernas un tiro penal del ecuatoriano Joao Rojas en la recta final del encuentro.

América mantiene un paso ascendente después de hilvanar su quinta jornada sin derrota (cuatro triunfos y un empate) para escalar a la 3ra posición con 27 unidades, una por detrás del escolta Toluca.

Rayados, que sólo ha convertido uno de cuatro penales, perdió por primera ocasión desde la primera jornada (1-0, contra Chivas) para quedarse con 34 unidades en la cima.

Andrada vio la tarjeta roja directa en el tercero de los minutos de la compensación después de cortar con las manos en mediocampo un disparo a gol en un contragolpe azulcrema. El zaguero Stefan Medina terminó como portero de Monterrey.

Chivas retoma la senda triunfal

Pável Pérez marcó el tanto con el que las Chivas vencieron en casa 1-0 al Necaxa, para poner fin a una racha de tres jornadas sin victoria.

Pérez tenía seis minutos en el campo después de ingresar como suplente, cuando se benefició de un gran pase filtrado de Alan Mozo, para definir con calma tras quitarse al arquero a los 71 minutos.

La victoria encarrila al Guadalajara en la lucha por los primeros puestos al ascender provisionalmente a la 4ta posición con 25 unidades, a falta de varios duelos de la 14ta jornada del campeonato.

Necaxa vio rota una racha de tres partidos sin derrota. Se estancó en la 14ta posición con apenas 13 unidades, fuera de la zona para el repechaje.

Las Chivas tardaron en reflejar su superioridad en el marcador, luego de que en el transcurso de la primera mitad se quedaron cerca de romper el cero con un tiro de Roberto Alvarado por arriba y un cabezazo de Víctor Guzmán que fue atajado por el arquero Hugo González.

Pérez ingresó por Fernándo Beltrán para fortalecer el mediocampo; en su primera acción al ataque, controló la lanzada de Mozo y mostró su destreza al hacer un amague ante el arquero González, antes de mandar el esférico a las redes con muy poco ángulo.

En los minutos finales, el arquero Miguel Jiménez fue la figura de las Chivas con un par de atajadas que evitaron la igualada de los visitantes.

La jornada sabatina continuaba con los duelos León vs. Cruz Azul, Tigres vs. Mazatlán y América vs. Monterrey que podrían afectar la posición de las Chivas si se dan ciertas combinaciones.

Mazatlán vence a tigres

Miguel Sansores celebró un gol a los 18 minutos y Francisco Venegas hizo lo propio a los 38 para que Mazatlán venciera como visitante 2-1 a Tigres y disfrutara de apenas su segunda victoria del certamen.

Los Tigres, por los que marcó Francisco Córdova (76), están en un tobogán al hilvanar su cuarto revés en el campeonato y el quinto en los últimos seis partidos. Sus más recientes cuatro duelos en el estadio Universitario han sido derrotas, para estancarse en la 7ma posición con 21 unidades.

Mazatlán está en el fondo de la clasificación con apenas siete unidades. En 14 jornadas apenas ha sacado dos triunfos y un empate.

En otro resultado, León igualó 0-0 en casa con Cruz Azul.

“La Fiera” se estancó en la 3ra posición con 26 unidades, susceptibles de ser superados en la jornada por América (24), en tanto que los celestes son octavos con 21.

AP