América remonta y quita invicto a Tigres UANL en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ago - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, remontó el sábado un gol en contra y le quitó la condición de invicto a Tigres UANL tras vencerlo 3-1 como visitante en la quinta jornada del torneo Apertura.

Con su tercer triunfo, las "Águilas" del América llegaron a 11 puntos para ubicarse en el tercer lugar general, por debajo de Pachuca y Cruz Azul.

En el partido disputado en el estadio Universitario, el argentino Juan Brunetta puso en ventaja a Tigres a los cinco minutos cuando definió de derecha en el centro del área tras recibir un pase retrasado de Diego Lainez.

América empató a los 40 minutos con un remate de cabeza de Erick Sánchez en el área chica tras recibir un pase del colombiano Cristian Borja.

Sánchez anotó su doblete a los 58 minutos al meter el balón pegado al poste izquierdo con un disparo desde fuera del área tras recibir un pase del uruguayo Brian Rodríguez en un contragolpe.

El tercer gol de América cayó a los 69 minutos cuando el guardameta argentino Nahuel Guzmán metió el balón a su propia portería al desviar con el pie un centro de Alejandro Zendejas.

"Es una victoria que va a ser muy importante a lo largo de este torneo, nos dará una dosis de confianza que necesitábamos. Es muy bueno ver al equipo con la fuerza mental de salir de atrás, me dejó muy feliz ver al equipo tranquilo, con condiciones de dar la vuelta, que no se desesperó y venció con bastante merecimiento", dijo el director técnico del América, el brasileño André Jardine.

En otros partidos del sábado, Cruz Azul ganó 3-2 a Santos Laguna con goles de Carlos Rodríguez, y de los uruguayos Ignacio Rivero y Gabriel Fernández. Para los "Guerreros" de Santos anotaron el chileno Bruno Barticciotto y el colombiano Cristian Dajome.

Tijuana interrumpió el paso perfecto que registraba el líder Pachuca al vencerlo 2-0 como visitante con tantos de Gilberto Mora y Kevin Castañeda.

Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-1 como visitante a Guadalajara con goles del colombiano Óscar Estupiñán e Ían Torres. Para las "Chivas" de Guadalajara anotó Santiago Sandoval.

En tanto, el campeón Toluca y Pumas UNAM empataron 1-1. Para los "Diablos Rojos" de Toluca anotó Jesús Angulo, mientras que para Pumas lo hizo Jorge Ruvalcaba.

La jornada se completará el domingo cuando Querétaro enfrente al Atlas y Monterrey juegue ante Mazatlán.

En el inicio de la jornada, Atlético de San Luis venció el viernes 2-0 como visitante a Puebla, resultado que ocasionó la renuncia del argentino Pablo Guede como director técnico del equipo derrotado.

En tanto, León ganó 1-0 en su visita a Necaxa. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)