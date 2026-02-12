América sin brillo y Monterrey sin apuro avanzan a octavos de Concachampions

El América, sin sobrarle nada, y el Monterrey, con más desahogo, avanzaron como representantes de México a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el miércoles tras eliminar como locales al Olimpia de Honduras y al Xelajú de Guatemala, respectivamente

En el estadio de la Ciudad de los Deportes en la capital mexicana, las Águilas del América igualaron 0-0 con el Olimpia en el partido de vuelta de su eliminatoria de primera ronda

Las Águilas consiguieron su boleto a la siguiente fase gracias a la victoria 2-1 que habían logrado una semana antes como visitantes

En un partido de escasas oportunidades de gol, las Águilas tuvieron mayor posesión de pelota: 74,2% contra 25,8% del León catracho

A pesar de la clasificación, el América recibió abucheos y silbatinas de su afición

"En este club estamos para ganar, para meter goles, y en un partido que no metemos gol sabemos que vamos a salir frustrados, y esta frustración la tenemos la gente, los jugadores y el cuerpo técnico. Estamos conscientes de que tenemos que mejorar", dijo el brasileño André Jardine, director técnico del América

América tuvo la mejor oportunidad del partido para abrir el tanteador al minuto 50, cuando el volante brasileño Rodrigo Dourado remató en el área chica, pero el portero Edrick Menjívar desvió con un manotazo por encima del travesaño

En octavos de final, el América se medirá con el ganador de la eliminatoria entre el Defence Force de Trinidad y Tobago y el Philadelphia Union de Estados Unidos

- Monterrey gana con más tranquilidad -

Posteriormente en el estadio BBVA, los Rayados del Monterrey vencieron 2-0 a los Chivos del Xelajú

El equipo mexicano, con un plantel más ostentoso, avanzó a octavos con marcador global de 3-1 luego de que la semana pasada rescatara, sobre la hora, el empate 1-1 en su visita a territorio guatemalteco

En el segundo capítulo de este enfrentamiento, Iker Fimbres hizo el 1-0 para el Monterrey con un toque dentro del área chica, a pase del francés Anthony Martial

Martial estuvo cerca de marcar gol para el equipo mexicano al 55, pero mandó al poste un fino remate de zurda al poste

Los Rayados sentenciaron la eliminatoria con el 2-0 que el extremo argentino Lucas Ocampos firmó con un penal que cobró por el centro del arco, al 83

El rival del Monterrey para la siguiente ronda se definirá el jueves de la llave en la que el Cruz Azul de México tiene ventaja de 3-0 sobre el Vancouver FC de Canadá