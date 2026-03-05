América sufre segunda derrota como local en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, sufrió el miércoles su segunda derrota consecutiva en casa al perder 2-1 ante Bravos ‌de Ciudad Juárez en la novena jornada ‌del ⁠torneo Clausura.

Las "Águilas" del América volvieron a perder cuatro días después de ser goleados 4-1 en casa por Tigres UANL en la jornada anterior.

Con su cuarto tropiezo en el torneo, América se quedó con 11 puntos en el noveno lugar ​general, fuera ⁠de la zona ⁠que da acceso a la postemporada, instancia a la que avanzan los clubes que ocupan los primeros ocho lugares al final de ​las 17 jornadas de la temporada regular.

En el partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de ‌México, Bravos de Ciudad Juárez se puso en ventaja a los cinco minutos ​cuando Jairo Torres remató de zurda en el centro del ​área tras controlar un servicio que envió el panameño José Luis Rodríguez desde el sector izquierdo.

El equipo visitante estuvo cerca de anotar el segundo gol al final del primer tiempo con un disparo de Denzell García que se estrelló en el travesaño.

Bravos de Ciudad Juárez volvió a poner en peligro la portería de América a los 68 minutos con un disparo de Luca Martínez que pasó muy cerca del poste izquierdo.

Un minuto después, América empató ​por conducto de Alejandro Zendejas, quien metió el balón pegado al poste izquierdo con un colocado disparo desde fuera del área tras recibir un pase del brasileño Raphael Veiga.

En tiempo de reposición, Bravos ⁠de Ciudad Juárez volvió a estar cerca del triunfo con un remate de Martínez que pegó en el travesaño a los 91 minutos.

El equipo visitante siguió presionando y ‌logró el triunfo a los 93 minutos cuando el brasileño Guilherme Castilho definió de derecha en el centro del área tras un rechace defensivo.

América finalizó el partido abucheado por sus aficionados.

En otros partidos del miércoles, Monterrey goleó 4-0 a Querétaro en el debut del argentino Nicolás Sánchez como director técnico del club ganador tras el cese del español Domènec Torrent.

El argentino Luca Orellano metió un doblete y dio una asistencia, el español Sergio Canales y Jesús "Tecatito" Corona completaron la goleada para los "Rayados" de Monterrey.

"Lo de Luca es la clase de jugador que tenemos que traer, hoy ayudó ‌tanto grupalmente como para él en generar confianza con dos goles, y eso es importantísimo. Estoy convencido que tenemos un gran equipo, tenemos prácticamente ⁠dos jugadores por posición, jerarquía, juventud, buenos jugadores nacionales y extranjeros, era encontrar la tecla para generar en ellos un nuevo compromiso con ‌este proceso y marcar un nuevo rumbo, no es empezar de cero, pero sí cambiar la dinámica que ⁠veníamos teniendo como equipo", dijo Sánchez en conferencia de prensa.

En tanto, Puebla venció 3-1 a Tigres ⁠UANL con goles del uruguayo Emiliano Gómez, del colombiano Edgar Guerra y de Carlos Baltazar. Para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León anotó el argentino Juan Francisco Brunetta.

Por su parte, Atlas ganó 2-1 a Tijuana con doblete de Alfonso González. Para los "Xolos" de Tijuana anotó Diego Abreu.

El martes, Cruz Azul se consolidó como el líder general del torneo tras conseguir su cuarto triunfo consecutivo al ganar 2-1 como ‌visitante a Santos Laguna, con lo que llegó a ​22 puntos para mantenerse en la cima de la clasificación, donde le siguen Toluca con 21 y Guadalajara con 18 unidades.

Pachuca ganó 2-1 a Necaxa, Toluca venció 3-2 como visitante a Pumas UNAM y Atlético de San Luis goleó 4-1 a Mazatlán.

El partido entre Guadalajara y León se pospuso para el 18 de marzo debido a la realización ‌de un encuentro amistoso entre las leyendas del Real Madrid y del Barcelona en el estadio Akron. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)