América y el flamante Saint-Maximin enfrentan a Chivas del alicaído Chicharito

Con un Javier Hernández que no encuentra el arco, el Guadalajara jugará el clásico del fútbol mexicano ante el América y su flamante refuerzo, el francés Allan Saint-Maximin, este sábado por la octava fecha del torneo Apertura 2025.

Por el momento contrastante que atraviesan individualmente, Saint-Maximin y 'Chicharito' Hernández representan uno de los factores que dan realce al duelo entre Águilas y Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

A 20 meses de volver a las Chivas después de su paso por Europa, 'Chicharito' no ha mostrado el tino que lo llevó a ser campeón de goleo en el torneo Bicentenario 2010, previo a su sorpresivo fichaje con el Manchester United.

Desde su regreso, el delantero mexicano de 37 años tiene dos goles en 29 partidos de liga, a lo largo de cuatro torneos. Este bajo rendimiento tiene decepcionados a los seguidores de Chivas que tanto habían celebrado su retorno.

Por su lado, Saint-Maximin goza de un momento muy dulce con la afición mexicana. Después de ser recibido con honores, el atacante de 28 años marcó goles en sus dos primeros partidos como americanista, ambos como relevo.

El exjugador del Mónaco y Newcastle anotó dos goles para las Águilas en apenas 60 minutos; además ha resultado un espectáculo para la tribuna por su potencia y habilidad.

"Cuando se abrió la oportunidad de traer a Saint-Maximin, vimos y pensamos que un jugador de nivel no sé si quería venir a México", dijo André Jardine, entrenador del América.

Jardine detalló que al francés "lo veía en la Premier, y dije 'si se tiene la posibilidad, hay que trabajar'. Es difícil encontrar a un jugador de este nivel. Fue creciendo la chance de venir y ahora ya está demostrando todo su potencial".

Jardine domina a Chivas

El momento individual que viven Saint-Maximin y Hernández refleja también parte la actualidad de América y Guadalajara.

Después de su criticado fracaso en la Leagues Cup, en el torneo local el América de Jardine ha recuperado solidez defensiva y capacidad de definición.

Las Águilas, invictas en el certamen doméstico, han logrado cuatro victorias al hilo y ocupan el segundo lugar con 17 puntos, uno menos que el líder Monterrey de los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, que el domingo visitarán al colista Querétaro.

Por su lado, con el DT argentino Gabriel Milito, las Chivas están sumidas en la zona baja de la clasificación con cuatro puntos, empatadas con los modestos Querétaro y Puebla.

Guadalajara tiene cuatro jornadas sin ganar, aun cuando en la mayoría de sus partidos con Milito ha desplegado un fútbol con propuesta y llegada al arco rival.

"El fútbol te pone pruebas todo el tiempo, y tengo claro que las crisis se superan.

“Confío ciegamente en este equipo y en su fortaleza para cambiar esta dinámica”, expresó Milito.

El sábado, el América tratará de mantener el dominio que tiene sobre el Guadalajara desde la llegada de André Jardine para el torneo Apertura 2023.

Desde entonces, en 10 clásicos contra Chivas -en liga local y Concacaf-, Jardine tiene cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

-- La fecha es la siguiente:

- Viernes:

Necaxa-Juárez

Mazatlán-Pumas

- Sábado:

Pachuca-Cruz Azul

Tigres-León

Atlas-Santos

Toluca-Puebla

América-Guadalajara

- Domingo:

Querétaro-Monterrey

Atlético San Luis-Tijuana

-- Posiciones:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Monterrey 18 7 6 0 1 17 9 8

2. América 17 7 5 2 0 15 6 9

3. Cruz Azul 17 7 5 2 0 15 8 7

4. Tigres 13 6 4 1 1 16 8 8

5. Toluca 13 7 4 1 2 16 10 6

6. Pachuca 13 7 4 1 2 11 7 4

7. Tijuana 12 7 3 3 1 13 9 4

8. Juárez 11 7 3 2 2 7 7 0

9. León 10 7 3 1 3 8 9 -1

10. Pumas 9 7 2 3 2 7 8 -1

11. Santos 6 7 2 0 5 9 11 -2

12. Mazatlán 6 7 1 3 3 8 10 -2

13. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3

14. Atlas 5 7 1 2 4 12 19 -7

15. Necaxa 5 7 1 2 4 6 13 -7

16. Guadalajara 4 6 1 1 4 9 12 -3

17. Querétaro 4 7 1 1 5 7 15 -8

18. Puebla 4 7 1 1 5 6 18 -12

