American Airlines advierte de problemas por el aumento de los recortes de vuelos de la FAA

7 nov (Reuters) - El presidente ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, dijo el viernes que no espera que la reducción inicial de vuelos ordenada por el Gobierno estadounidense suponga un trastorno significativo para los clientes, pero advirtió que un aumento de los recortes será "problemático".

La aerolínea está reduciendo el 4% de los vuelos en 40 aeropuertos de alto tráfico. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que el recorte se incrementará al 6% el martes, antes de alcanzar el 10% el 14 de noviembre.

"Este nivel de cancelaciones va a crecer con el tiempo y eso es algo que va a ser problemático", dijo Isom a la CNBC.

(Reporte de David Shepardson; editado en español por Carlos Serrano)