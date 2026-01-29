American Airlines planea reanudar vuelos a Venezuela, pendiente de aprobación de EE. UU.

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - American Airlines anunció el jueves que tiene previsto reanudar sus vuelos diarios a Venezuela, pendiente de la aprobación del Gobierno de Estados Unidos y sujeto a evaluaciones de seguridad, unas semanas después de que el ejército estadounidense derrocara al mandatario Nicolás Maduro

El mandatario Donald Trump había dicho minutos antes que planea abrir el espacio aéreo de Venezuela, tras una conversación mantenida con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez

American suspendió el servicio en 2019 después de que Estados Unidos prohibiera los vuelos

A principios de este mes, Estados Unidos atacó Venezuela y detuvo a Maduro en una operación militar. (Información de Steve Holland y Jarrett Renshaw. Editado en español por Javier Leira)