American Express abre en el aeropuerto de Londres-Heathrow la primera sala Centurion® Lounge

American Express ha anunciado la inauguración en el aeropuerto de Londres-Heathrow (LHR) de la sala Centurion Lounge, que forma parte de su programa de salas propias en los aeropuertos. La sala, situada en la terminal 3, será la primera sala Centurion Lounge en Europa y la tercera sala Centurion Lounge que American Express inaugura este año.

«Estamos encantados de poner la sala Centurion Lounge a disposición de nuestros tarjetahabientes que pasen por el aeropuerto de Londres- Heathrow y de hacer que su vuelta a los viajes sea aún más especial», señaló Pablo Rivero, vicepresidente y director general de Global Lounge Experiences. «Desde el diseño interior personalizado a los platos de autor elaborados por un chef con estrella Michelin, seguimos subiendo el listón de las salas de aeropuertos ofreciendo experiencias premium exclusivas y de alto nivel».

Lo mejor de Gran Bretaña en Heathrow:

La nueva sala, con una superficie de más de 650 m 2, encarnará el encanto y el dinamismo de Londres sin dejar de lado las características distintivas que los tarjetahabientes ya conocen y adoran. El nuevo espacio contará con elementos de diseño locales personalizados y servicios exclusivos, entre ellos:

Los huéspedes, ya estén en viaje de negocios o de placer, podrán disfrutar de espacios de trabajo dedicados, tomas de corriente, zonas privadas para hablar por teléfono, asientos cómodos, recarga inalámbrica de teléfonos móviles, conexión WiFi de alta velocidad y profesionales in situ de los servicios para miembros de American Express que le ayudarán en asuntos relacionados con tarjetas o viajes. Puesto que la salud y la seguridad siguen siendo nuestra prioridad, en la sala se seguirán aplicando las prácticas « Centurion® Lounge Commitment », como la mayor frecuencia de limpieza o la obligatoriedad de llevar mascarilla dentro de la sala (excepto para comer y beber) entre otros.

«Es un honor ser el primer aeropuerto principal de Europa en albergar una sala Centurion Lounge de American Express. Conforme las restricciones para viajar se van suavizando y los mercados clave vuelven a abrirse, la nueva sala Centurion Lounge de la terminal 3 supondrá una grata incorporación para aquellos pasajeros que necesiten un lugar tranquilo en el que relajarse antes de iniciar su viaje», afirmó Fraser Brown, director de comercio minorista y propiedades de Heathrow.

La sala Centurion Lounge de LHR también será la primera sala Centurion Lounge en utilizar parcialmente energías renovables gracias a los paneles solares recién instalados. Este diseño respetuoso con el medio ambiente está en consonancia con los objetivos de American Express para 2025 de reducir el consumo energético en todas las instalaciones que gestiona y el reciente anuncio de su compromiso de cero emisiones netas a nivel internacional en 2035.

El acceso a la sala sigue siendo un de las mejores ventajas en viajes para los tarjetahabientes y American Express. A partir del 1 de julio, los titulares de tarjetas Consumer Platinum y Business Platinum Card® tendrán acceso a más salones aeroportuarios y servicios premium cuando viajen, como más de +40 salas Centurion Lounge y Escape Lounges – The Centurion® Studio Partner en todo el mundo. Con más de 1.300 salas en aeropuertos de 140 países (cifra que sigue aumentando), el programa American Express Global Lounge Collection® brinda a los tarjetahabientes Platinum acceso a más salas que cualquier otra tarjeta del mercado 2.

