Amgen venderá medicamento contra el colesterol con 60% de descuento directamente a consumidores EEUU

Por Deena Beasley

LOS ÁNGELES, 6 oct (Reuters) - Amgen lanzó el lunes la venta directa al consumidor en Estados Unidos de su medicamento contra el colesterol Repatha a un precio al contado con descuento, convirtiéndose en la última empresa farmacéutica que responde a la presión política estadounidense para bajar los precios de los medicamentos.

El fármaco inyectable, con unas ventas de 2200 millones de dólares el año pasado, tendrá un precio mensual de US$239, o casi un 60% menos que en el catálogo actual en Estados Unidos, dijo la compañía. Señaló que el precio coincide con el más bajo que recibe ahora en cualquier país económicamente desarrollado.

Amgen dijo que el nuevo programa está abierto a los pacientes estadounidenses que reúnan los requisitos, incluidos los que no tengan seguro o prefieran pagar los medicamentos en efectivo. Sin embargo, no está previsto tramitar la cobertura del seguro para las compras a través del portal del consumidor, que se llamará AmgenNow.

Pocas personas en Estados Unidos pagan en efectivo los medicamentos recetados. La mayoría tiene un seguro -comercial o planes públicos como Medicare- que les cobra un copago fijo o un porcentaje del costo del medicamento. Las aseguradoras suelen recibir descuentos o reembolsos directamente de los fabricantes de medicamentos, con lo que los costos se sitúan muy por debajo de los precios de catálogo.

Para las personas sin seguro médico, los fabricantes suelen ofrecer programas de medicamentos gratuitos o a precio reducido.

Para mantener bajo control los costos de los medicamentos caros, los planes de seguros pueden exigir a los médicos que soliciten autorización para una nueva receta o que prueben primero medicamentos más antiguos. Las personas que compren a través de AmgenNow no estarán sujetas a esos requisitos, dijo Amgen.

Amgen fue una de las 17 principales compañías farmacéuticas que recibieron una carta del presidente Donald Trump en julio exigiendo que cobren a los pacientes estadounidenses el mismo precio que en otros países de altos ingresos, creen canales directos al consumidor y aumenten la inversión en Estados Unidos.

Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a los medicamentos de marca.

La administración Trump dijo que planea lanzar, probablemente a principios del próximo año, un sitio web llamado TrumpRx que ayudará a los consumidores a buscar un medicamento para ver si pueden comprarlo directamente de su fabricante. Amgen dijo que su portal será accesible a través de TrumpRx. (Edición de Cynthia Osterman, editado en español por Natalia Ramos)