Amistoso: El City se floreó ante Palermo

El artillero noruego Erling Haaland abrió el marcador a los 26' y el neerlandés Tijjani Reijnders, que se sumó en este mercado de pases procedente del Milan, se despachó con un doblete a los 59' y 82' para decorar el resultado en favor de los "Ciudadanos" entrenados por el español Josep Guardiola.

El duelo amistoso sirvió como preparación a ambos equipos de cara al inicio de la próxima temporada, en la que el City visitará a Wolverhampton por la primera fecha de la Premier League dentro de una semana, cuando el Palermo de Filippo Inzaghi saldrá al ruedo en el estadio Giovanni Zini ante el ascendido Cremonese por Copa Italia.

La presencia del equipo que resignó su corona en la Premier en la anterior temporada luego de haber sumado cuatro consecutivas y que logró su primer título en la Champions hace tres temporadas en Palermo generó una enorme expectativa que se tradujo en la masiva presencia de público en el Barbera.

Un escenario en el cual, antes de comenzar a rodar la pelota, Rose Villain entonó tres canciones en el centro del campo y los fanáticos del Palermo le dedicaron una coreografía especial con las notas de "Live Forever" a los hermanos Gallagher, del grupo Oasis, fanáticos del City.

El equipo inglés hizo pesar la categoría de sus jugadores y apeló a su habitual dominio del balón (lo monopolizó durante un 70% del duelo) ante un Palermo que intentó responder con orden y organización, aunque llegó la mitad de las veces sobre el arco que su rival (tres contra seis).

El aliento del público pareció entonar al equipo de Inzaghi, que realizó una feroz presión alta sobre los jugadores del City y llegó con peligro por intermedio de Pietro Ceccaroni y del finlandés Joel Pohjanpalo sobre la valla de James Trafford, aunque el visitante logró emparejar las acciones y antes de la media hora estableció diferencias.

Haaland "mató" el balón con su zurda y sometió de derecha al senegalés Alfred Gomis para el 1-0, tras el cual Palermo intentó una tibia reacción, aunque sería el equipo de Guardiola el más incisivo y peligroso a partir de la ventaja, que lograría estirar en el complemento con el doblete de Reijnders.

Una derrota que, dados los pergaminos del rival, no pareció dolerle tanto a los fanáticos del Palermo, que despidieron a los equipos con aplausos de reconocimiento.

No hubo regalo para Inzaghi en el día de su quincuagésimo segundo cumpleaños, aunque al menos se llevó el elogio de Guardiola, quien antes del partido lo recordó como "un delantero letal en el área que sabía dónde tenía que ir a esperar la pelota.

Un goleador como pocos que como entrenador ha logrado cosas buenas y a quien le deseo lo mejor para el futuro.

El técnico catalán también se dijo emocionado por el calor de los aficionados del Palermo, "un equipo de un sur que es especial y al que espero volver a ver pronto en la Serie A", dijo Guardiola, quien por la mañana y en compañía de su plantel y del cuerpo técnico visitó el santuario de Santa Rosalía, en el Monte Pellegrino, y recibió la bendición del párroco.

Durante su visita, Guardiola lució una casaca que tenía impresos los rostros de los jueces italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, figuras clave en la lucha contra la temible mafia siciliana y asesinados en 1992 por la "Cosa Nostra". (ANSA).