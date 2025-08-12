LA NACION

Amistoso: Inter empató con Monza

El "neroazzurro" se impuso luego por penales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Amistoso: Inter empató con Monza
Amistoso: Inter empató con Monza

Monza sorprendió al ponerse en ventaja a los 32' mediante Patrick Ciurria, pero Inter empató transitoriamente en el primer minuto adicionado de la etapa inicial con un gol en contra de Samuele Birindelli.

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu revirtió el resultado a los 52' gracias al juvenil Francesco Pio Esposito, pero el brasileño Paulo Azzi establece el empate definitivo para Monza a los 89'.

El francés Marcus Thuram, Francesco Acerbi, Nicoló Barella, Alessandro Bastoni y el capitán argentino Lautaro Martínez sellaron la victoria del Inter por penales.

A su vez, el congoleño Silvére Ganvoula M'Boussy, Nicolas Galazzi y el hispano-ecuatoguineano Pedro Obiang anotaron para Monza, en cuya lista para la definición por penales falló Jacopo Sardo.

Inter, que alineó a los brasileños Carlos Augusti y Luis Henrique (reemplazados a los 84 y 70', respectivamente) e incluyó a Lautaro Martínez a los 69', completará su pretemporada con un cuarto y último amistoso previsto el sábado 16 contra Olympiakos en Bari. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
    1

    Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor

  2. La polémica sugerencia de Trump para la paz en Ucrania que encendió alarmas en Europa
    2

    Donald Trump sugiere que tanto Rusia como Ucrania deberán ceder territorio para lograr la paz

  3. El preocupante movimiento “antiprotector solar” que crece en las redes sociales
    3

    “Una de las armas de prevención clave”: el preocupante movimiento “antiprotector solar” que crece en las redes sociales

  4. De la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
    4

    En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

Cargando banners ...