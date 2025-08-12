Amistoso: Inter empató con Monza

Monza sorprendió al ponerse en ventaja a los 32' mediante Patrick Ciurria, pero Inter empató transitoriamente en el primer minuto adicionado de la etapa inicial con un gol en contra de Samuele Birindelli.

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu revirtió el resultado a los 52' gracias al juvenil Francesco Pio Esposito, pero el brasileño Paulo Azzi establece el empate definitivo para Monza a los 89'.

El francés Marcus Thuram, Francesco Acerbi, Nicoló Barella, Alessandro Bastoni y el capitán argentino Lautaro Martínez sellaron la victoria del Inter por penales.

A su vez, el congoleño Silvére Ganvoula M'Boussy, Nicolas Galazzi y el hispano-ecuatoguineano Pedro Obiang anotaron para Monza, en cuya lista para la definición por penales falló Jacopo Sardo.

Inter, que alineó a los brasileños Carlos Augusti y Luis Henrique (reemplazados a los 84 y 70', respectivamente) e incluyó a Lautaro Martínez a los 69', completará su pretemporada con un cuarto y último amistoso previsto el sábado 16 contra Olympiakos en Bari. (ANSA).