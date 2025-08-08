Amistoso: Inter venció a Mónaco

Maghnes Akliouche, mediocampista francés de origen argelino y uruguayo abrió el marcador a los 2' de juego para los anfitriones entrenados por el austríaco Adolf Htter, pero Martínez a los 60' y Bonny a los 80' remontaron para el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu, que terminó dejando una buena imagen.

El partido pareció tener un quiebre cuando Calhanoglu, protagonista involuntario en el Mundial de Clubes tras una polémica que se generó por su presunta salida de Inter con el capitán Martínez, recibió la segunda tarjeta amarilla, situación que generó protestas no sólo en el banco de suplentes del equipo italiano, sino en el de Mónaco, cuyo DT intentó convencer al árbitro de volver sobre sus pasos para que el partido terminara con 11 jugadores por bando.

Esto debido a que su equipo debutará la próxima semana en la Ligue 1 y para Htter la de hoy era la última posibilidad de probar a fondo a sus dirigidos antes del estreno, mientras que Inter jugará su próximo amistoso el 12 de agosto en el U-Power Stadium ante el descendido Monza antes de iniciar su camino en la Serie A de local frente al Torino el 25 de ese mismo mes.

La expulsión, sin embargo, no mermó el rendimiento del equipo italiano, que siguió siendo más incisivo que su rival a pesar de estar un gol abajo y de contar con un hombre menos, habiendo generado situaciones como para convertir por medio de Nicoló Barella y del francés Marcus Thuram antes de llegar al empate con Mónaco, que con la ventaja inicial trató de responder con rápidos contragolpes y dejó en evidencia algunas fallas defensivas del rival.

El gol de Martínez resultó justo para un Inter que salió más decidido a jugar el complemento y pasó de defender con tres jugadores a una línea de cuatro, lo que le dio mayor equilibrio en ese rubro, mientras que en la ofensiva, Bonny (que llegó en este mercado de pases procedente de Parma) aportó lo suyo saltando desde el banco de suplentes y sentenció el partido.

Monza será el próximo rival del "nerazzurro", que antes de debutar en el campeonato chocará con el griego Olympiacos en el estadio San Nicola de Bari, el 16 de agosto, en su último amistoso de pretemporada.

Otro que se prepara para el inicio de la Serie A es el ascendido Pisa, que hoy igualó 2-2 con Augsburg, equipo que milita en la Bundesliga, en un partido disputado en el centro deportivo Paul-Renz Academy en el cual los entrenados por el campeón mundial Alberto Gilardino estuvieron dos goles arriba en el marcador tras el doblete convertido por el francés Matteo Tramoni a los 40' y a los 68'.

El beninés Steve Mounié no quiso ser menos y también celebró por partida doble, a los 72' y 82', negándole la victoria al equipo italiano que venía de perder por un categórico 3-0 frente al Bayer Leverkusen y que mañana regresará al país en un vuelo charter.

Su próximo amistoso será el 14 de agosto en Pistoia frente a Pistoiese (de la cuarta división), diez días antes de su estreno en Serie A en campo de Atalanta.

El "nerazzurro" de Bergamo, entrenado por el croata Ivan Juric, jugará mañana un amistoso con el alemán Colonia, nuevamente con el nigeriano Ademola Lookman ausente en el plantel (el delantero no se presentó porque quiere ser cedido al Inter), partido que se jugará en el estadio Rhein Energie y en el cual el equipo italiano estará acompañado por unos 800 aficionados que viajaron a Alemania.

Como, entrenado por el español Cesc Fabregas, animará el domingo el tradicional "Trofeo Joan Gamper" con el Barcelona del alemán Heinz Harald Fritz, que no podrá contar con el goleador polaco Robert Lewandowski, afectado de una dolencia en el bíceps femoral de su pierna izquierda que pone en duda también su presencia en el duelo del 16 de agosto ante Mallorca por la primera fecha de la Liga Española.

Lewandowski, que celebró 42 goles en 52 partidos con el equipo "blaugrana" y además del título de la Liga festejó en la Copa del Rey y en la Supercopa de España, recibió una multa de 5000 euros, al igual que su compañero Lamine Yamal, que les aplicó la UEFA por presentarse con retraso al control antidoping al que fueron sometidos tras la semifinal de la Champions League que jugaron con Inter en San Siro en la anterior temporada.

Otro equipo italiano que jugará en suelo ibérico es Torino, que lo hará frente al Valencia el sábado en el estadio Mestalla y en el marco del torneo amistoso de pretemporada denominado "Trofeo Naranja", duelo para el cual el plantel "granate" viajó hoy y para el que fue convocado el goleador colombiano Duván Zapata, recuperado de una grave lesión que lo marginó del equipo apenas iniciada la temporada anterior.

El técnico Marco Baroni también contará con el delantero argentino Giovanni Simeone, apenas arribado desde Napoli a préstamo con opción de compra obligatoria y quien firmó contrato por tres años, con opción a uno más.

La Roma de Gian Piero Gasperini, en tanto, chocará con Everton (club que también pertenece al grupo Friedkin) en su último amistoso de pretemporada en suelo inglés que se jugará en el nuevo Hill Dickinson Stadium, ubicado en el corazón de Liverpool.

Lazio, su clásico rival y nuevamente al mando de Maurizio Sarri, chocará también mañana con Burnley (apenas retornado a la Premier League) en su quinto amistoso de pretemporada y penúltimo antes de su estreno en el campeonato italiano en campo del Como, pero no podrá contar con el uruguayo Matías Vecino, baja de último momento tras acusar una fatiga muscular en la pierna izquierda durante el último entrenamiento del plantel.

Fiorentina hará lo propio frente al Manchester United, Parma chocará con Heidenheim, Udinese lo hará frente al Werder Bremen, Milan se medirá con Leeds, Bologna con Stuttgart y Genoa con Rennes, en tanto que Napoli, último campeón del fútbol italiano, se medirá en Castel di Sangro frente al Girona.

El domingo, Milan chocará en Londres con Chelsea, flamante campeón del Mundial de Clubes, y Juventus recibirá a Borussia Dortmund.

(ANSA).