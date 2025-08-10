Amistoso: Juventus venció a Borussia Dortmund

Cambiaso abrió el marcador a los 16' y aumentó la ventaja a los 53' para la "Vecchia Signora" del DT croata Igor Tudor, mientras que Maximilian Beier descontó a los 89' para Borussia Dortmund.

Tudor alineó durante todo el primer tiempo al zaguero brasileño Gleison Bremer, quien sigue sumando minutos tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, mientras que su compatriota y mediocampista Douglas Luiz ingresó a los 66'.

El plantel de Juventus retornará en las próximas horas a Turín para enfocar su preparación en el debut en la edición 2025-26 de la Serie A, previsto el domingo 24 contra Parma.

La "Vecchia Signora" ultimará los detalles para el partido contra Parma con un amistoso ante el equipo "Next Gen" previsto el miércoles 13 y con el duelo contra Atalanta en programa tres días después por el Trofeo Bortolotti.

"El resultado de agosto no importa, pero fue un buen entrenamiento: fue un partido serio, nos faltó un poco de frescura, pero demostramos dedicación y ganas de hacer las cosas bien", afirmó Tudor.

"Douglas Luiz es uno de mis jugadores, y veremos qué pasa.

Bremer lo está haciendo bien: jugó la mitad de un partido serio, ahora veremos en las próximas pruebas, sobre todo porque el debut contra Parma ya se acerca", subrayó el DT croata.

"No nos importan los pronósticos, no nos importa si nos ponen primeros, cuartos o quintos: el DT nos está enviando el mensaje de que debemos concentrarnos en el entrenamiento diario, eso es todo lo que tenemos que hacer", declaró a su vez Cambiaso.

"En este club, sólo piensas en darlo todo en cada partido, eso es lo que quiere Tudor, y eso es lo que haremos. Es la manera de construir un proyecto ganador", enfatizó el defensor de 25 años.

"El segundo es uno de mis mejores goles, sobre todo porque he marcado muy pocos, pero en general, estamos contentos porque tuvimos una buena semana de concentración y una actuación sólida: quiero ser un jugador importante y ayudar al equipo", completó Cambiaso.

Por otra parte, el amistoso contra Juventus ofreció una oportunidad para que la afición del Borussia Dortmund despidiera al zaguero Mats Hummels, campeón mundial en Brasil 2014 que jugó 15' contra la "Vecchia Signora" y luego fue ovacionado de cara a su retiro del fútbol para iniciar su carrera como comentarista de TV. (ANSA).