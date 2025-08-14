Amistoso: Napoli ganó duelo de campeones

Matteo Politano a los 16' y Lorenzo Lucca, que llegó procedente de Udinese y hoy reemplazó al final del primer tiempo al lesionado Lukaku antes de celebrar a los 52', convirtieron los goles del equipo de Antonio Conte en el estadio Teofilo Patini de Castel di Sangro, mientras que el portugués Chiquinho descontó en tiempo cumplido para Olympiakos, que el sábado se medirá con Inter en el estadio San Nicola, de Bari.

Para Napoli, el de hoy en el estadio fue el último amistoso de preparación previo al inicio del campeonato, en el que animará el sábado 23 de agosto como visitante uno de los cuatro adelantos de la primera fecha en campo del ascendido Sassuolo.

Salvo por la lesión de Lukaku, "una distensión del cuádriceps del muslo izquierdo", según informó el club partenopeo, Napoli cerró la pretemporada con una sonrisa y con otra gran actuación de De Bruyne, quien llegó procedente del Manchester City y se perfila como el principal conductor del plantel de Conte.

Salvo por el gol de Ciquinho, el arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic prácticamente no pasó sobresaltos hoy en un partido que se jugó por momentos a media máquina, contexto que rompió el gol de Politano al poner en ventaja a un Napoli que sentenció el duelo con el gol de Lucca tras un contragolpe comandado por De Bruyne y el británico Scott McTominay, una dupla que parece entenderse a la perfección.

Conte volvió a optar hoy por el brasileño Juan Jesús en defensa, lo que hace pensar que será titular en el plantel en el inicio del torneo en el que contará también con Alessandro Buongiorno, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes por primera vez tras completar su rehabilitación de la operación a la que se sometió en julio por una pubalgia y saltó al ruedo en los últimos cinco minutos.

No quiso correr demasiados riesgos el técnico italiano, quien ante la continuidad de faltas del equipo griego saltó a la cancha para reclamarle a su colega español José Luis Mendilibar que interviniera y calmara a sus dirigidos para evitar lo que se anticipaba como una riña inevitable entre los jugadores de ambos equipos. (ANSA).