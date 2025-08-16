Amistoso: Roma cerró con empate

Nada conforme lucía el entrenador Gian Piero Gasperini al final del partido en el que el "giallorosso" estuvo dos veces en ventaja con los goles de Bryan Cristante a los 25' y de Soulé (que había marcado el del triunfo frente a Everton en Liverpool hace una semana por 1-0) a los 32', en tanto que el argelino Mohamed Said Benrahma, a los 26', y Faris Abdi, saudita nacido en San Diego, California, a los 38', celebraron los de Neom.

Hoy, por primera vez, Soulé y Dybala compartieron la delantera desde el primer minuto y fueron reemplazados a los 56' por Tommaso Baldanzi y Stephan El Shaarawy, respectivamente, lo que permite suponer que arrancarían juntos también en el inicio del campeonato, en el que la Roma tal vez ya no cuente con el capitán Lorenzo Pellegrini, ausente por lesión y por quien expresaron interés West Ham y Besiktas.

Mismo discurso para el zaguero ítalo-albanés Marash Kumbulla, cerca de pegar el salto al Mallorca y ausente en el amistoso disputado hoy en el que el brasileño Wesley ingresó a los 80' de un duelo en el que Gasperini pareció molestarse por algunos errores en defensa, como el que cometió Daniele Ghilardi en el primer gol del Neom, tras el cual el técnico gritó mirando al banco de suplentes: "Pero dónde está, dónde está?".

Una imagen que resumió el estado de ánimo del ex conductor del Atalanta tras el empate con un rival apenas ascendido a la Super Liga de Arabia Saudita y entrenado por el francés Christophe Galtier, que supo ser entrenador del París Saint-Germain en tiempos en los que el campeón mundial argentino Lionel Messi compartía plantel con el brasileño Neymar en el equipo parisino.

Unos 7000 aficionados de la Roma se dieron cita para presenciar el último amistoso de pretemporada del "giallorosso", que hoy arrancó mejor en el partido y buscó con insistencia el arco rival defendido por el polaco Marcin Bulka, aunque uno de los primeros sobresaltos lo pasó su colega belga Mile Svilar a los 20' de juego al dejarle atragantado el grito de gol al francés Alexandre Lacazette, ex delantero del Arsenal y de Olympique Lyon.

Roma respondió y llegó al gol cinco minutos después tras una habilitación de Angeliño que capitalizó Cristante tras una pelota perdida por Bulka para establecer el 1-0 que logró sostener durante apenas un minuto, lo que tardó Neom en reanudar las acciones y el francés Saimon Bouabré para meter un pase filtrado para que Benrahma sometiera a Svilar con un derechazo y estableciera el 1-1.

El ritmo de la pretemporada se hizo sentir, sobre todo en el equipo saudita, y la Roma lo aprovechó para volver a ponerse en ventaja con un zurdazo a colocar de Soulé contra el poste más alejado del arquero, pero nuevamente la alegría le duró apenas unos minutos, pues seis más tarde Abdi tomó el balón en el mediocampo y luego de superar a dos rivales decretó el 2-2 final con un derechazo "venenoso".

Pudo ser peor para el equipo italiano de no ser por el gol anulado por posición adelantada de Lacazzette a poco del final de un duelo en el que la cantidad de cambios realizados por los entrenadores impidió sacar demasiadas conclusiones, salvo por el estado de gracia de Soulé y las escasas pelotas que tocó el recuperado Dybala, pesando sobre todo en el próximo compromiso que Roma jugará ya "por los porotos", como suele decirse.

"Hemos trabajado mucho en la pretemporada y empezamos a entender qué tipo de juego pretende el entrenador, que nos pide ser agresivos e intensos.

Creo que estamos bien y listos para el comienzo del campeonato", afirmó Cristante, al considerar que con Bologna "será un partido difícil".

Más allá del fastidio, Gasperini consideró que "este plantel tiene calidad y debemos tratar de mejorarla", al aludir a la posible llegada de refuerzos. "Veremos qué pasa en los próximos 15 días", explicó al aludir también a la posible partida del mediocampista francés Manu Koné, "un jugador indudablemente fuerte cuya partida representaría una pérdida para nosotros".

A pesar de afirmar que está en sintonía con los dirigentes del club en lo que refiere a las operaciones de mercado, Gasperini destacó que "estar 20 días sin intervenir en ese sentido no me gusta y quisiera que hagamos algo al respecto sin perder jugadores", agregó al aludir a la necesidad de mantenerse dentro de los parámetros del fair play financiero y frente al interés de la Roma por el delantero jamaiquino Leon Bailey (Aston Villa) y al mediocampista británico Jadon Sancho (Manchester United).

