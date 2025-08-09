Amistoso: Valencia aplastó a el Torino

Javi Guerra, a los 20 y a los 60, y Luis Rioja, a los 42, celebraron los goles del equipo "ché" entrenado por Carlos Corberán, que aprovechó sus opciones e hizo valer el hombre de más ante el Torino de Marco Baroni, que jugó desde los 50 con uno menos por la expulsión del británico Tino Anjorin por doble amonestación.

El amistoso fue una buena prueba para Valencia, que el próximo sábado iniciará su camino en la Liga Española enfrentando a la Real Sociedad, mientras que para Torino la derrota representa un llamado de atención de cara al duelo con Modena del lunes 18 de agosto por la primera ronda de la Copa Italia, en Turín.

Lo único positivo que se llevó el "granate" de este último amistoso de pretemporada fue el estreno de Simeone, quien llegó el jueves procedente del Napoli y pese a haber completado apenas un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros, saltó hoy al ruedo a los 59 y demostró que está para pelear un puesto como titular.

La otra alegría para el Torino fue volver a ver en acción a Zapata, inactivo desde hacía diez meses tras la rotura de los ligamentos cruzados anteriores y del menisco medial lateral de su rodilla izquierda que sufrió en octubre de 2024 enfrentando a Inter en el Giuseppe Meazza por la séptima fecha del pasado campeonato italiano.

No fue el debut soñado, en cambio, para el arquero uruguayo Franco Israel, que llegó procedente del Sporting de Lisboa y supo jugar en Juventus, a pesar de que no tuvo responsabilidad en ninguno de los goles del Valencia en un partido en el que fue titular el zaguero chileno Guillermo Maripán. (ANSA).