Amistosos: Ganaron Juventus, Inter y Lazio

La "Vecchia Signora" se adjudicó por primera vez el denominado trofeo "Achille y Cesare Bortolotti" al superar por 2-1 a Atalanta en el Gewiss Stadium de Bérgamo con goles del canadiense de origen estadounidense Jonathan David, arribado desde Lille, a los 73', y del serbio Dusan Vlahovic, a los 77'.

En tiempo cumplido, el serbio Lazar Samardzic convirtió el del honor para el "nerazzurro" de Ivan Juric, que en duelo de técnicos croatas perdió la pulseada hoy con su compatriota Igor Tudor en un partido en el que el brasileño Gleison Bremer fue titular, al igual que el argentino Nicolás González en el vencedor y Douglas Luiz ingresó desde el banco.

Los goles de Juventus, que el domingo 24 de agosto recibirá en Turín a Parma por la primera fecha de la Serie A, los celebraron hoy un delantero apenas arribado y otro que parece tener destino de partida, pero bastaron para cerrar la pretemporada con una sonrisa.

Las emociones quedaron relegadas para el complemento de un partido que en el primer tiempo resultó más entretenido que el 0-0 con el que se fueron al descanso y tuvo en Gianluca Scamacca, en el local, y al turco Kenan Yildiz, en el visitante, a los más inspirados en la fase ofensiva, mientras el sueco Isak Hien y el recuperado Bremer se lucieron en defensa.

"Salió el partido que habíamos imaginado ante un rival siempre peligroso. Hoy vi las respuestas que esperaba ver y eso es lo que me deja más que satisfecho tras el último compromiso antes del inicio del campeonato", comentó Tudor, al elogiar la actuación de David.

"Dejó todo en la cancha ante la marca de un Hien que le saca 20 centímetros y varios kilos de ventaja y creo que hizo más hoy que en sus últimos diez partidos en Lille", destacó el DT que eludió referirse a la situación de Vlahovic, el otro goleador del duelo, aunque reconoció que "me gustó como jugó y siempre aporta algo".

Inter también cerró con un triunfo su pretemporada, al derrotar por 2-0 a Olympiakos en el estadio San Nicola, de Bari, gracias a los goles convertidos por Federico Dimarco, a los 16', y por el francés Marcus Thuram, la figura del partido, a los 53'.

El subcampeón de Italia y de la Champions League, comandado por el rumano Cristian Chivu, justificó su victoria ante los dirigidos por el español José Luis Mendilibar con goles y con un buen ritmo de juego en un partido entretenido que sirvió como antesala para su estreno en el campeonato, el lunes 25 de agosto en Milán, frente al Torino.

El capitán Lautaro Martínez también fue titular en el "nerazzurro" y terminó reemplazado a los 72' cuando el duelo ya estaba resuelto en favor del equipo italiano y también dejó la cancha Thuram, afectado por un golpe en el muslo derecho, para no arriesgarlo.

El brasileño Gabriel Strefezza, con pasado en Lecce y en Como, jugó desde el inicio en el equipo griego.

Lazio también festejó en el cierre de su pretemporada ante un rival helénico: Atromitos, al que doblegó por 2-0 en Rieti con goles del neerlandés Tijjani Noslin y del serbio-montenegrino Adam Marusic en el último cuarto de hora de un partido caliente con más faltas que fútbol con dos riñas consecutivas entre jugadores de ambos equipos que se saldó con dos expulsiones sobre el final del primer capítulo.

Uno fue el zaguero brasileño Joéliton Lima Santos, más conocido como Mansur, en el visitante, y el otro el delantero argentino Valentín Castellanos, de Lazio, quien respondió agrediéndolo tras una falta fuerte recibida que desencadenó casi en una batalla campal, aunque por suerte la sangre no llegó al río, como suele decirse, y el amistoso finalmente pudo completarse.

Sobre el final llegaron los goles que decretaron el triunfo del equipo entrenado por Maurizio Sarri, cuarta en seis amistosos disputados en la pretemporada, que debutará el domingo 24 de agosto en el campeonato visitando al Como.

“Estamos listos para el estreno”, afirmó el arquero griego de Lazio, Christos Mandas, hoy titular en un “partido que se jugó con mucho nervio, sobre todo en el primer tiempo”, reconoció.

No pudo celebrar en el cierre de su pretemporada, en cambio, Bologna, que cayó en el estado Renato D'Allar por 4-2 ante el también helénico Ofi Creta ante unos 12.000 aficionados y pese a haber arrancado en ventaja a los 10' con un gol de Riccardo Orsolini, resultado con el cual el equipo de Vincenzo Italiano se fue al descanso.

Al regreso del mismo, Taxiarchis Fountas y Giannis Theodosoulakis revirtieron el marcador en apenas tres minutos (47' y 50'), pero el danés Jens Odgaard dejó todo como al principio al igualar a los 54'. Fountas celebró su segundo gol, de penal, a los 73' para volver a poner arriba a Ofi Creta, que sentenció el pleito con un gol del italiano Eddie Salcedo en el segundo minuto adicionado al tiempo reglamentario.

Los ingresos a los 70' de los argentinos Santiago Castro, por un apagado Ciro Immobile, y Benjamín Domínguez, por Orsolini, no le bastaron a Bologna (que tuvo al colombiano Jhon Lucumí en el once titular) para torcer el rumbo del partido del que seguramente Italiano habrá sacado conclusiones pensando en el estreno en el campeonato dentro de una semana frente a Roma, en el estadio Olímpico de la capital. (ANSA).