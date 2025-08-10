Amistosos: ganó Napoli, cayó Milan y empató Atalanta

Lorenzo Lucca abrió el marcador a los 12' y el escocés Scott McTominay aumentó la ventaja a los 21', mientras que el belga Romelu Lukaku (75 y 85') puso cifras definitivas al resultado del amistoso disputado en el estadio Teofilo Patini de Castel di Sangro ante Sorrento, que compite en la Serie C, tercera división del "Calcio".

A su vez, Milan cayó por 4-1 contra Chelsea, campeón del Mundial de Clubes 2025 y de la cuarta edición de la Conference League, en un amistoso disputado en el estadio Stamford Bridge de Londres.

El Chelsea del DT italiano Enzo Maresca se puso en ventaja a los 5' con un gol en contra del juvenil defensor rumano Andrei Coubis, de 22 años y quien fue expulsado a los 18'.

El portugués Joao Pedro aumentó la ventaja a los 8' y Liam Delap (67', de penal, y 90') sentenció la victoria del Chelsea tras el descuento del francés Youssouf Fofana a los 70' para Milan, que incluyó al mediocampista croata Luka Modric para el inicio del complemento.

A su vez, los "Blues" contaron desde el inicio con el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo y con su colega argentino Enzo Fernández, reemplazado a los 60' por el brasileño Andrey Santos, cuyo compatriota Estevao ingresó un minuto después.

"Terminamos un mes de preparación sin lesiones. A partir del martes, podremos prepararnos lo mejor posible para la Copa Italia. Paradójicamente, hoy, con 10 hombres, rendimos mejor, estuvimos más organizados", afirmó el DT del Milan, Massimiliano Allegri.

"Podríamos haber estado más atentos, son cosas que corregiremos.

Tendremos que enfocarnos de otra manera, el domingo es un partido decisivo. Ahora tendremos que trabajar con total calma", agregó Allegri en diálogo con la cadena Sky Sport en alusión al duelo de 32avos de final de la Copa Italia previsto el domingo 17 contra Bari (Serie B).

"Mejoramos un poco como equipo, no sólo en la defensa. Tenemos que seguir trabajando. No es un desastre, es fútbol de verano.

Necesitamos aprender y mejorar detalles como las jugadas a balón detenido", explicó el entrenador de 57 años.

Allegri, que afronta su segundo ciclo como DT del Milan, al cual guió a ganar la edición 2010-11 de la Serie A, también elogió al delantero portugués Rafael Leao.

"Ha aumentado su nivel de concentración, sus actuaciones se han vuelto más decisivas.

Hemos tenido ocasiones, podríamos haber sido más agresivos", consideró Allegri luego del último amistoso de pretemporada del Milan, que el sábado 23 debutará en la edición 2025-26 de la Serie A contra el ascendido Cremonese.

Por su parte, Atalanta igualó 3-3 contra Opatija en un amistoso disputado a puertas cerradas en el Centro Deportivo Bortolotti de Zingonia.

El ghanés Kamaldeen Sulemana abrió el marcador a los 23' y su compatriota Ibrahim Sulemana anotó a los 34' para Atalanta, mientras que el juvenil Rajan Zibanovic, de 19 años, estableció el primer empate para Opatija al convertir a los 29 y 45'.

El nigeriano Goodness Ajayi revirtió el marcador para el equipo de la segunda división croata a los 50', pero el serbio Lazar Samardzic estableció el empate definitivo a los 71', de penal, para el Atalanta del DT croata Ivan Juric. (ANSA).