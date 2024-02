El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves que el gobierno de Estados Unidos informe sobre una indagatoria por presunto apoyo del narcotráfico a su campaña presidencial de 2018.

"El gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar", dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa al revelar que el diario The New York Times trabaja una historia sobre el tema que no ha sido difundida.

"Yo espero que el gobierno de Estados Unidos manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto, pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar", añadió.

López Obrador leyó en voz alta una serie de preguntas que le hizo el periódico estadounidense al respecto.

Según ese cuestionario, autoridades estadounidenses, basadas en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagaron alegatos de que aliados cercanos al presidente mexicano "se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco".

La indagatoria fue cerrada cuando autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México, según ese mismo documento.

López Obrador rechazó los señalamientos y los calificó de "calumnias".

Se trata de la segunda ocasión en que la prensa ha tratado un supuesto financiamiento del narcotráfico a las campañas presidenciales de AMLO, quien fue electo en 2018.

A finales de enero, Tim Golden, dos veces ganador del premio de periodismo Pulitzer, publicó una investigación en el medio ProPublica en la que afirma que el cártel de Sinaloa entregó dos millones de dólares a la primera de las tres campañas presidenciales de López Obrador, en 2006.

Según ese trabajo, que cita a agentes antidrogas de Estados Unidos, los delincuentes buscaban que un eventual gobierno de López Obrador facilitara sus operaciones.

Una denuncia similar fue publicada también por la periodista mexicana Anabel Hernández en el medio alemán DW. Ambos reportes se basan en entrevistas de agentes estadounidenses con testigos protegidos.

Tras la publicación del reportaje, López Obrador acusó a Estados Unidos de auspiciar "prácticas inmorales" y señaló que se trata de una calumnia.

El mandatario dijo que esas denuncias son ataques de sus adversarios políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2 de junio, en donde la candidata oficialista Claudia Sheinbaum lidera los sondeos.

A inicios de febrero, la canciller mexicana Alicia Bárcena señaló que Estados Unidos consideraba cerrado el tema de esa investigación por falta de pruebas.

