Amnesty denuncia escalada de arrestos arbitrarios en Cuba

"Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y hostigamiento a las familias de personas detenidas por motivos de conciencia en Cuba", declaró la ONG en un comunicado, alertando sobre la situación de los disidentes y sus familias.

Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Embajada de Estados Unidos en La Habana también denunciaron la reciente detención en la provincia nororiental de Holguín de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, miembros del proyecto audiovisual independiente El4tico, que cuenta con miles de seguidores en redes sociales.

Los dos jóvenes utilizan internet para compartir su perspectiva sobre la realidad de su país, sumido en una profunda crisis económica y social, así como para criticar abiertamente al régimen castrista en el poder.

Según Amnistía, "las detenciones arbitrarias de corta duración son parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano utiliza para castigar y desalentar cualquier forma de disidencia", afirmó Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional.

(ANSA).