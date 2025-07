Amnistía acusa a Israel y al sistema de ayuda de usar el hambre para cometer genocidio en Gaza

EL CAIRO, Egipto (AP) — Amnistía Internacional publicó un reporte el jueves en que afirma que el polémico sistema de distribución de ayuda en la Franja de Gaza respaldado por Israel y Estados Unidos utiliza tácticas de inanición contra los palestinos para continuar cometiendo genocidio en el enclave durante la guerra de Israel con Hamás.

El grupo de derechos humanos con sede en Reino Unido condenó a Israel y a la Fundación Humanitaria de Gaza, que tiene el apoyo de Washington y las autoridades israelíes para hacerse cargo de la distribución de ayuda humanitaria en la Franja, sustituyendo a la red liderada por Naciones Unidas.

El ministro israelí de Exteriores criticó el reporte de Amnistía señalando que la organización “se ha aliado con Hamás y ha adoptado totalmente todas sus mentiras propagandísticas”.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 500 palestinos han muerto en o cerca de los centros de distribución de la FHG en el último mes. Estos complejos están custodiados por contratistas de seguridad privados y se ubican cerca de posiciones militares israelíes. Funcionarios y testigos palestinos han acusado a las fuerzas israelíes de disparar contra multitudes en las inmediaciones.

El informe de Amnistía indicó que Israel ha "convertido la búsqueda de ayuda en una trampa mortal para los palestinos desesperados y hambrientos" a través de los centros militarizados de la FHG. Las condiciones han creado “una mezcla letal de hambre y enfermedades que está llevando a la población al límite”.

"Esta devastadora pérdida diaria de vidas mientras los desesperados palestinos intentan obtener ayuda es la consecuencia del ataque deliberado de las fuerzas israelíes y la consecuencia previsible de métodos de distribución irresponsables y letales", indicó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía.

Israel niega las acusaciones

El ejército israelí dice que ha realizado tiros de advertencia para controlar a las multitudes y que solo dispara a personas que considera que actúan de forma sospechosa.

El Ministerio de Exteriores y el COGAT, la agencia de defensa israelí encargada de coordinar la ayuda a Gaza, dijeron que Israel ha facilitado la entrada de más de 3000 camiones de ayuda a la Franja desde el 19 de mayo y que la FHG ha repartido cajas de alimentos con el equivalente a 56 millones de comidas.

Las organizaciones humanitarias afirman que esa cantidad no es suficiente para satisfacer la abrumadora necesidad en Gaza. La FHG no respondió de inmediato a pedidos de comentarios.

El Programa Mundial de Alimentos sostiene que, a pesar de la nueva iniciativa respaldada por Israel, el consumo de alimentos alcanzó un nivel crítico el mes pasado, y la diversidad alimentaria se situó en su peor nivel desde que comenzó el conflicto. “El continuo cierre de cruces, la violencia intensificada desde marzo, los precios de los alimentos en aumento y los suministros humanitarios y comerciales extremadamente limitados han restringido severamente el acceso incluso a los alimentos básicos”, dijo el PMA en un informe de junio. “El cierre continuado de los cruces fronterizos, el recrudecimiento de la violencia desde marzo, el fuerte incremento del precio de los alimentos y la extrema escasez de suministros humanitarios y comerciales han restringido severamente el acceso incluso a los alimentos básicos”, dijo el PMA en un reporte publicado en junio.

Centros de FHG, cerca de puestos militares israelíes

El informe de Amnistía sigue a una declaración emitida a principios de semana por más de 165 destacadas organizaciones benéficas internacionales y ONGs para pedir el cese inmediato de la actividad la fundación. Afirmaron que el nuevo mecanismo permite a Israel usar la comida como arma, viola los principios humanitarios y no es eficaz. Es la última señal de dificultades para la FHG, una iniciativa de la que se conoce poco dirigida por un líder evangélico cercano al presidente estadounidense, Donald Trump. El mes pasado, Washington prometió US$30 millones para que el grupo continúe operando, en la primera donación conocida de Estados Unidos. Las demás fuentes de financiamiento siguen siendo opacas. La FHG comenzó a distribuir ayuda el 26 de mayo tras un bloqueo israelí de casi tres meses que llevó a los más de 2 millones de habitantes de Gaza al borde de la hambruna. Testigos palestinos han descrito escenas de caos alrededor de los centros de distribución, y dos contratistas que participan en el operativo contaron a The Associated Press que compañeros dispararon munición real y granadas aturdidoras hacia la multitud. Es habitual que los palestinos recorran largas distancias para llegar a los centros. En una declaración el martes, la Fundación rechazó las críticas a su labor y afirmó que ha repartido más de 52 millones de comidas a palestinos hambrientos. “En lugar de discutir y lanzar insultos desde la barrera, agradeceríamos que otros grupos humanitarios se unan a nosotros y alimenten a la gente en Gaza”, manifestó. La FHG ha pedido al ejército de Israel que investigue las acusaciones del Ministerio de Salud gazatí, pero el mes pasado la organización dijo que no ha habido violencia dentro o alrededor de sus centros y que su personal no efectuó disparos. Israel exigió un plan alternativo porque acusa a Hamás de desviar la ayuda humanitaria.

Naciones Unidas y los grupos de ayuda niegan que haya una desviación significativa.

Acusaciones de genocidio de Amnistía

El año pasado, Amnistía Internacional acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja durante su guerra con Hamás, alegando que ha tratado de acabar deliberadamente con los palestinos mediante ataques mortales, derribando infraestructura crucial e impidiendo el reparto de alimentos, medicinas y otros suministros.

Israel, que se fundó tras el Holocausto, ha rechazado categóricamente las acusaciones de genocidio en su contra calificándolas de “calumnia” antisemita. Está disputando una acusación similar presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y ha rechazado las acusaciones de la Corte Penal Internacional de que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su exministro de defensa cometieron crímenes de guerra en Gaza.

Dazio informó desde Berlín.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.