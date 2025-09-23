Amnistía denuncia la "impunidad" de Israel un año después del aumento de los ataques contra Líbano

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este martes la "impunidad" de las autoridades israelíes un año después del aumento de los ataques contra Líbano, donde las víctimas siguen a la espera de que se haga "justicia" y se reparen los daños causados por los bombardeos, especialmente en el sur del país.

La organización, que ha recordado que el Gobierno libanés tiene que otorgar la jurisdicción necesaria al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que "lleve a cabo sus investigaciones" en el país, ha señalado en un comunicado que son muchas las personas que "no pueden regresar a lo que queda de sus viviendas".

Kristine Beckerle, subdirectora de Amnistía para Oriente Próximo y el norte de África, ha indicado que "hace justo un año que los civiles en Líbano comenzaron a pagar un precio muy alto en el marco del conflicto, con ataques ilegales y mortales, y una gran destrucción a lo largo de toda la frontera".

"Las víctimas de las violaciones del Derecho Internacional tienen todavía que encontrar una forma de reparación y de que se haga justicia", ha dicho, al tiempo que ha hecho relación al ataque perpetrado hace justo un año, que fue uno de los más mortíferos. En total, se estima que unas 558 personas murieron, entre ellas 50 niños, y otras 1800 resultaron heridas durante aquella jornada.

Durante las semanas posteriores, localidades enteras fueron "reducidas a escombros" y muchas familias tuvieron que huir. "Hemos documentado cómo las fuerzas israelíes perpetraron ataques ilegales contra edificios residenciales, matando a civiles. Estos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra", recoge el texto.

DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS

Beckerle ha indicado, además, que el Ejército israelí impidió a decenas de personas regresar a sus ciudades tras destruir zonas sin que "hubiera un imperativo militar". "Cada familia desplazada tiene todo el derecho a volver a su hogar. Israel debe facilitar cuanto antes el regreso seguro y reparar a todas las víctimas de estos crímenes de guerra", ha afirmado.

"Las reparaciones, que tienen que incluir indemnizaciones, deben extenderse a las comunidades, los colegios, hospitales y otras infraestructuras civiles dañadas", ha señalado, antes de añadir que el Gobierno libanés "debe tomar medidas y tratar de hacer justicia para todas las víctimas".

En este sentido, ha insistido en que Líbano debe aceptar la jurisdicción del TPI para que los delitos cometidos puedan ser perseguidos. "Debe actuar para garantizar que hay justicia para las víctimas, mientras que terceros países, como Estados Unidos, deben abstenerse de enviar armas a Israel", ha zanjado.