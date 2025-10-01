LA NACION

Amnistía dice que El Salvador usa el sistema penal contra la disidencia

La organización Amnistía Internacional afirmó este martes que El Salvador usa el sistema penal como

Amnistía dice que El Salvador usa el sistema penal contra la disidencia
Jose Diaz - AP

La organización Amnistía Internacional afirmó este martes que El Salvador usa el sistema penal como "arma" para castigar a la disidencia.

En los últimos meses han sido detenidos activistas de derechos humanos salvadoreños críticos del presidente, Nayib Bukele, y del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

"En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico", dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, en un comunicado.

"Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad", advirtió Piquer.

En mayo fue detenida la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida ONG Cristosal y crítica del gobierno, al ser acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.

El 1 de julio, Amnistía declaró "presos de conciencia" a López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder campesino José Ángel Pérez, quienes también están en prisión desde mayo.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya, también crítico de Bukele, a quien tilda de "dictador", fue detenido en junio acusado de presunto lavado de dinero.

Amnistía señaló que "ha documentado" que "las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos" como el delito de integrar "agrupaciones ilícitas" u "organizaciones terroristas" para "criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente".

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para López y Anaya, al considerar que se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia" y que sus derechos "a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable".

