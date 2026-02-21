Amnistía en Venezuela beneficia a 11.000 personas en libertad condicional

La ley de amnistía en Venezuela beneficiará con libertad plena a los 11.000 presos políticos que en casi tres décadas estuvieron en prisión y luego recibieron libertad condicional, explicó el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"Están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron, por el sistema de justicia de Venezuela, medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privadas de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se levanten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad plena", dijo el diputado Jorge Rodríguez en una rueda de prensa.