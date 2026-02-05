Amnistía en Venezuela marca "inicio de una nueva etapa histórica", dice diputado opositor

La amnistía en Venezuela marca "el inicio de una etapa histórica" en el país, dijo el jueves un diputado opositor durante la primera discusión de la ley de amnistía propuesta por el gobierno interino tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

"Una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos", dijo el parlamentario Tomás Guanipa al tomar la palabra en la sesión. "Una etapa en la que se cierre la puerta giratoria, donde la gente tiene temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado".