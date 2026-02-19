Amnistía excluye a sospechosos de "promover" acciones armadas contra Venezuela

La ley de amnistía en Venezuela excluirá a las personas "que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover" acciones armadas contra el país, según un artículo que aprobó el Parlamento durante el debate de este jueves.

"Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras", reza el texto.

Dirigentes opositores como María Corina Machado o Leopoldo López han sido señalados por el chavismo de pedir invasiones a Venezuela, que fue bombardeada el 3 de enero por Estados Unidos.