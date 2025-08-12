LA NACION

Amnistía pide investigar la muerte de una bebé en Gambia por mutilación genital femenina

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha exigido una investigación tras la muerte en Gambia de una bebé de un mes que fue sometida a mutilación genital femenina y ha instado a las autoridades del país africano a que los responsables sean llevados ante la justicia.

"Instamos a las autoridades a erradicar esta práctica nociva mediante la prevención, protección y reparación efectivas", ha subrayado en un breve mensaje publicado en redes sociales la división de Amnistía en África Occidental y Central.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Gambia lamentó en la víspera en un comunicado la "trágica" muerte de la bebé y aseguró que la mutilación genital femenina "constituye una grave violación de los derechos a la vida, la dignidad, la salud y la libertad frente a actos de tortura, tratos inhumanos y degradantes".

La bebé fue trasladada desde Wellingara a un hospital de la capital, Banjul, después de sufrir una grave hemorragia tras una operación de mutilación genital femenina, práctica prohibida en el país desde 2015.

La Policía ha detenido a dos mujeres presuntamente implicadas en el caso, según han recogido varios medios gambianos.

