Amnistía pide que Estados y reconocidas empresas cesen su apoyo al "genocidio" en Gaza

Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado el jueves a Estados y reconocidas empresas para que cesen sus actividades que "contribuyen directa o indirectamente" al "sistema de apartheid contra los palestinos" y al "genocidio en Gaza", en medio de la guerra que Israel libra contra Hamás.

La ONG apunta directamente a quince compañías, israelíes y extranjeras, sobre las que AI "ha reunido pruebas creíbles de su contribución a las acciones ilegales de Israel".

La lista incluye, entre otros, al fabricante de aviones estadounidense Boeing, cuya munición se ha utilizado en la Franja; a la tecnológica china Hikvision, líder mundial en reconocimiento facial; y al fabricante de software estadounidense Palantir, que proporciona servicios al ejército y a la inteligencia israelíes.

También menciona a compañías de carácter exclusivamente no militar, como el fabricante español de material ferroviario CAF o el conglomerado surcoreano HD Hyundai, cuyos "equipos pesados se han utilizado ampliamente en la destrucción" de viviendas e infraestructuras de palestinos en los territorios ocupados.

El informe de Amnistía sigue a otro emitido por más de 80 oenegés, incluidas Oxfam y la Liga de los Derechos Humanos, que llamaron el lunes a los Estados y empresas, especialmente europeas, a poner fin a su "comercio con los asentamientos ilegales" de Israel en los territorios palestinos ocupados.

El martes, una comisión de investigación internacional encargada por la ONU acusó por primera vez a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza desde octubre de 2023, cuando desató una guerra por un mortal ataque en su territorio del grupo islamista palestino Hamás.

pcl/cl/mm/pb/arm