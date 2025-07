"Amo el fútbol": Alexia Putellas saborea la plenitud de España en la Eurocopa

Radiante, Alexia Putellas saborea el momento de plenitud de España en la Eurocopa. "Amo el fútbol", resume el icono global de la competición en una entrevista con la AFP este miércoles en Lausana en el campo de entrenamiento de la Roja.

La doble Balón de Oro (2021 y 2022) de 31 años suma dos premios a la mejor jugadora en esta Eurocopa, ante Portugal (5-0) y Bélgica (6-2), con tres goles y dos asistencias para clasificar a España a cuartos antes de jugar el viernes en Berna ante Italia (19:00 GMT).

Pregunta: Tanto la seleccionadora Montse Tomé como ustedes insisten en la necesidad de fluir en el campo. ¿Se puede fluir todavía más?

Respuesta: "Es verdad que Montse utiliza mucho esa palabra y la hemos hecho nuestra. Fluir es un poco esa mezcla de la responsabilidad que tenés de seguir el plan de partido y a la vez dejarte llevar, de disfrutar, de que salgan las cosas de manera natural. Y no es fácil llegar a ese punto. Hay mucho trabajo detrás y en cada partido puede que lo consigas, puede que no. Lo importante es ganar pero sabemos que si conseguimos ese estado, todo fluirá e irá solo".

P: ¿Se saborean más las alegrías cuando llegan tras un periodo complicado -la grave lesión de rodilla que sufrió en 2022-?

R: "Creo que sí. Fue un momento duro, como cualquier lesión que tiene cualquier deportista si es grave. Te dejan esas enseñanzas, esos aprendizajes para disfrutar de todos los momentos. Estoy disfrutando cada día aquí en la Eurocopa".

P: Tras el segundo premio a la mejor jugadora decía que está "pensando más rápido y viendo la jugada más rápido". ¿Cuánto hacía que no tenía esa sensación?

R: "Esta sensación la he tenido durante toda esta temporada, no es una cosa solo de la Eurocopa. Ahora se trata de alargarlo lo máximo posible y que sea en todos estos partidos de la Eurocopa".

P: Lleva más de una década en la selección. ¿Cómo ha vivido la revolución experimentada por el fútbol español?

R: "Hace poco pasó en el autobús que le contábamos a las jóvenes que van llegando cómo fueron los inicios de nuestra generación. Todo era muy distinto, el día a día, los entrenamientos... Les contábamos algunas anécdotas y alucinaban, decían que como eso podía ser normal. Hoy evidentemente no sería posible y mucho menos a una exigencia deportiva profesional".

P: ¿Qué piensa cuando escucha que es un icono global?

R: "Honestamente me da igual. Luego lo veo desde fuera, con una visión totalmente externa y me alegro de que haya deportistas profesionales mujeres y tengan ese espacio. Me pone feliz si es para que otras personas logren inspirarse; sacar lo mejor de sí mismas, ser un poco más felices, este es lo que más me alegra".

P: ¿Todo lo que rodea el fútbol lo ve como un peaje o como un privilegio?

R: "Ahora estoy en el momento en el que sé que forma parte de esta profesión. Soy una persona bastante introvertida y me sale de manera mucho más natural hablar de cosas técnicas del fútbol. Soy un poco más reservada en cuanto a mi personalidad, me cuesta un poco más abrirme, pero ya no me frustra, lo entiendo y lo acepto. P: ¿Cómo es Alexia cuando no piensa en el fútbol? R: "Soy inquieta, me encanta crear, estoy todo el día pensando cosas, la mente la tengo siempre dándole vueltas a proyectos, me hace sentir que estoy en movimiento constante. Y luego cuando ya entiendo que necesito parar, me encanta estar en mi casa. Tengo la suerte de tener una familia muy grande donde también mis amigos son parte y esos momentos para mí son también la vida". P: ¿Sueña con el fútbol? R: "Sueño despierta, visualizo situaciones reales de campo, de un control orientado o de un uno contra uno, cosas mucho más simples y menos creativas que el balón entrando en la portería. Suelo ver la acción previa del chute, por ejemplo. Los sueños reales, dormida, no los controlo, a lo mejor sueño que somos 15 jugando en lugar de 11...". pm/iga