Amorim, bajo presión con el peor récord del Manchester United desde Ferguson

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Las estadísticas son cada vez más perjudiciales para el presionado entrenador del Manchester United, Ruben Amorim.

Sus 34 puntos en sus primeros 33 partidos de la Liga Premier son, por mucho, la peor marca de cualquier entrenador del United desde que Alex Ferguson se retiró en 2013. De los otros cinco nombramientos permanentes, desde David Moyes hasta Erik ten Hag, ninguno acumuló menos de 56 en el mismo período.

Ese récord de un punto por partido hubiera sido suficiente para descender hace algunos años en la Liga Premier. Aunque el total de puntos requerido para la permanencia ha disminuido, el récord de Amorim sigue siendo preocupante.

"Los resultados son catastróficos en términos del Manchester United", afirmó el ex capitán del United, Gary Neville, a Sky Sports. "El dinero que se ha gastado ha sido enorme y hay algunas cosas que estoy viendo que causan gran preocupación, y algunas cosas que no pueden suceder".

El astro Wayne Rooney hizo eco de esas preocupaciones en su pódcast después de la última derrota del United en Brentford la semana pasada.

"Honestamente, espero que pueda darle la vuelta", expresó Rooney. "Pero si me preguntas, '¿Crees que lo hará?' Después de todo lo que he visto, honestamente, no tengo fe en ello".

Amorim fue contratado en noviembre pasado y dirigió la peor campaña del United en la Liga Premier la temporada pasada.

El sábado, el United recibe al recién ascendido Sunderland en el último partido antes del parón internacional. Si deja escapar más puntos, incrementará la presión sobre Amorim en un momento de la temporada en que los clubes tradicionalmente buscan hacer cambios de entrenador.

Enfrentamientos clave

A pesar de los problemas, el United sólo está a cuatro puntos del Tottenham, que ocupa el cuarto lugar, pero también está a tres de la zona de descenso.

Después de derrotas consecutivas en la Liga Premier y la Liga de Campeones, el Liverpool viaja para enfrentar el sábado al Chelsea.

Se esperaba que el Chelsea fuera un contendiente al título después de ganar la Copa Mundial de Clubes en el verano, pero solo ha sumado un punto en sus últimos tres partidos.

Jugadores a seguir

Erling Haaland sigue encendido tras anotar dos goles más el miércoles en la Liga de Campeones para llevar su total a 17 en 10 encuentros con el Manchester City y la selección noruega esta campaña. El City enfrenta el domingo al Brentford.

Fuera de acción

Las lesiones se están acumulando para el Liverpool. Giovanni Leoni estaba fuera con daño en el ligamento cruzado anterior, mientras que Alisson y Hugo Ekitike se lesionaron en la derrota el martes ante el Galataaray en la Liga de Campeones.

Alisson ha sido descartado para el partido contra el Chelsea, mientras que Ekitike está siendo evaluado.

El Chelsea también estará sin Cole Palmer, quien tiene una lesión en la ingle.

Fuera del campo

En el campo, difícilmente podría ir mejor para el Crystal Palace, que está en tercer lugar y es el único equipo invicto en la liga. Fuera del campo, sin embargo, hay una creciente incertidumbre sobre el futuro del entrenador Oliver Glasner, cuyo contrato expira al final de la temporada y está siendo considerado como un posible reemplazo para Amorim en el United.

El austriaco ganó la Liga Europa con el Eintracht Frankfurt antes de llevar al Palace a ganar la Copa FA la campaña pasada.

