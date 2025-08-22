Amorim no cierra la puerta del Manchester United a Garnacho y Antony

El entrenador portugués del Manchester United, Ruben Amorim, aseguró este viernes que los futbolistas transferibles, entre ellos el argentino Alejandro Garnacho y el brasileño Antony, podrían iniciar una "nueva vida" en Old Trafford, si finalmente no abandonan el club en esta ventana de inicio de temporada.

Garnacho, Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia se han visto obligados a entrenarse al margen de sus compañeros y el objetivo del club es que salgan traspasados antes del 1 de septiembre.

Pero por el momento ninguno de los cuatro futbolistas ha abandonado la entidad, entre otros motivos por las altas exigencias económicas que exige el United para vender a sus jugadores.

En el caso de no encontrar un club al que ir, Amorim aseguró este viernes que puede contar con ellos. "Los chicos se están entrenando y preparándose para un nuevo capítulo. Cuando se cierre la ventana, la historia será diferente. Les recibiremos y entonces comenzará una nueva vida. Todo puede pasar", aseguró el técnico.

La prensa inglesa ha informado del interés del Chelsea por firmar a Garnacho y el Betis espera poder contar de nuevo con Antony, que realizó una fantástica segunda parte de la temporada con el club sevillano, cedido por el United.

"Sé que no es algo bueno tener jugadores en esta situación, pero está claro que quieren abandonar el club", insistió Amorim.

"Así, tenemos que tratar de arreglar las cosas para que las dos partes estén felices y yo tengo que entrenar con los chicos que creo que van a estar en el futuro".

Tras una temporada pasada muy decepcionante, el Manchester United comenzó el nuevo curso con una derrota por 1-0 frente al Arsenal el pasado fin de semana.

El domingo, los Red Devils visitarán al Fulham.