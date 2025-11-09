AMP.- El Ejército de Israel confirma la entrega del supuesto cadáver del oficial Hada Goldin, caído en 2014

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este domingo que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha recibido de Hamás el ataúd con un rehén fallecido, que se trataría del oficial caído en combate en 2014, Hada Goldin, cuyos restos mortales estaba previsto que se recibieran a lo largo de esta jornada.

"Está camino de las tropas del Ejército en Gaza", han detallado las FDI en una breve nota en su cuenta de X, desde donde han remarcado que "Hamás está obligado a cumplir el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos". Fuentes militares han confirmado poco después al canal N12 que los restos ya están en manos de militares israelíes posicionados dentro del enclave palestino.

En las últimas horas, Hamás confirmó haber encontrado el cadáver de Goldin en Rafá, cuyos restos están retenidos desde que murió en una emboscada en agosto de 2014. El hallazgo se produce en un momento en el que han aumentado los combates en esa ciudad, donde permanecen atrapados un centenar de milicianos palestinos.

También el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que esperaban para este domingo que se llevara a cabo la entrega de los restos mortales de Goldin.

Poco después del anuncio, la oficina de Netanyahu también ha confirmado la recepción de los restos y explicado el protocolo a seguir, que comprenderá la identificación definitiva de los mismos.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén caído, que fue entregado a una fuerza de las FDI dentro de la Franja de Gaza. Desde allí será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar con la participación del Gran Rabino de las FDI", ha explicado su oficina en un comunicado.

Una vez terminado el ritual, el cadáver será trasladado al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud. Una vez finalizado el proceso de identificación, se notificará formalmente a la familia. "El esfuerzo por rescatar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que el último sea liberado", ha concluido la oficina de Netanyahu.