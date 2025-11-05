AMP.- El Ejército de Israel mata a una persona en un nuevo bombardeo contra Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha matado este miércoles a una persona en un nuevo bombardeo perpetrado contra un vehículo en el sur de Líbano, según han denunciado las autoridades libanesas, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace cerca de un año, pactado tras unos trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "un ataque del enemigo israelí contra un vehículo en la localidad de Burj Rahal, en Tiro, ha causado el martirio de un ciudadano y herido a otro ciudadano".

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el vehículo ha sido alcanzado cerca de varias escuelas, lo que ha causado pánico entre los alumnos presentes y ha llevado a los padres de varios de ellos a acudir a estos centros para trasladarlos a sus casas por motivos de seguridad.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en el bombardeo y ha afirmado que el fallecido, al que identifica como Husein Jaber Dib, es "un terrorista de la Fuerza Raduán", la unidad de élite de Hezbolá. "Promovía planes terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos", ha asegurado.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen actuando para eliminar amenazas al Estado de Israel", ha subrayado, antes de afirmar que "durante el último mes han sido eliminados cerca de 20 terroristas cuyas actividades suponían una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al alto el fuego.

Las fuerzas israelíes han incrementado sus ataques contra Líbano durante las últimas semanas, en medio del aumento de las presiones sobre las autoridades para proceder al desarme de Hezbolá, que ha rechazado en todo momento este paso y ha reclamado al Gobierno que haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.