AMP.- El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército y los servicios de Inteligencia de Israel han anunciado este martes la muerte de un "terrorista" que hirió a uno de sus militares al intentar embestirlo con el vehículo que conducía cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, tras lo que el atacante habría huido, propiciando una operación de búsqueda por parte de las autoridades israelíes.

"El terrorista que hirió a un combatiente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con un coche ha sido eliminado", han anunciado las propias FDI y el Shin Bet, el servicio de Inteligencia de Israel, en un comunicado conjunto que han difundido los militares a través de su canal en Telegram. "Tras el ataque perpetrado (...) las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una operación conjunta de inteligencia para perseguir al terrorista", han afirmado.

Después de ello, lo han encontrado en la ciudad de Hebrón en el propio vehículo, pero "intentó escapar poniendo en peligro a los combatientes, las fuerzas respondieron con fuego y fue eliminado", han justificado.

"Las fuerzas de seguridad continuarán actuando para frustrar el terrorismo en la región, contra cualquiera que dañe o intente dañar a los ciudadanos del Estado de Israel y a las fuerzas de seguridad", reza el comunicado.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha especificado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que el palestino fallecido es Muhanad Tariq Muhamad al Zuqair, de 17 años, antes de agregar que fue tiroteado por elementos del "Ejército de ocupación" en Hebrón.

Unas horas antes, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reivindicado la "operación de atropello (...) cerca de la ciudad de Halhul, al norte de Hebrón", manifestando que se produce como respuesta "ante los asesinatos diarios, las ejecuciones en el campo, las redadas, la demolición de viviendas y los ataques sistemáticos perpetrados por la criminal ocupación sionista contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza y Cisjordania".

"La escalada de las operaciones de resistencia en Cisjordania es consecuencia directa de la agresión del estado de ocupación y de los intentos de liquidar la causa palestina mediante la judaización, los asentamientos, la anexión y la imposición de hechos por la fuerza", ha subrayado Hamás.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.