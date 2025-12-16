AMP.- El Gobierno insta a Sumar a seguir su hoja de ruta progresista y evitar la llegada de PP y Vox

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido a las críticas al PSOE del socio minoritario de la coalición, Sumar, instándoles a continuar la hoja de ruta "progresista" y seguir aprobando medidas beneficiosas para los ciudadanos y, además, evitar una posible llegada de PP y Vox. Alegría ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, el último en el que va a participar antes de salir del Gobierno para participar como candidata a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero. "Compartimos una hoja de ruta, seguir progresando y haciendo avanzar a este país", ha señalado al ser interrogada sobre la exigencia de Sumar de hacer cambios profundos en el Gobierno ante la "parálisis" del PSOE. Además, les ha dicho a sus socios que "la gente" les pide seguir trabajando en la misma línea porque le está "sentando bien" al país y ha destacado medidas acordadas entre ambos como la subida de las pensiones, la reforma laboral o las becas educativas. SUMAR VE A SÁNCHEZ "PARALIZADO" Este mismo martes, la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido una reunión urgente de la coalición para reimpulsar la acción del Gobierno tras los casos de acoso y de corrupción que afectan al entorno del PSOE. Desde Sumar ven a Sánchez "totalmente paralizado" y tacharon de "decepción" su comparecencia en la víspera, donde alejó la posibilidad de acometer una crisis de Gobierno como le habían pedido su socio. Alegría ha mostrado la disposición de la parte socialista del Gobierno para reunirse con Sumar, asegurando que tienen mano tendida y disposición al diálogo y siempre que les llega una solicitud para reunirse, responden "con buena voluntad". YA ESTÁN APLICANDO MEDIDAS Ante las peticiones de sus socios de más medidas de regeneración, Alegría ha recordado que Sánchez anunció un paquete de 15 medidas el pasado mes de septiembre, de las cuales ya se están implementando 13. No obstante, se ha mostrado abierta a debatir, especialmente con los socios de la investidura. En la víspera, fue ERC quien solicitó una reunión ante la catarata de casos de acoso y corrupción y Sánchez aceptó reunirse con el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, a principios de 2026, el primer encuentro entre ambos. Alegría ha asegurado que el ala socialista del Gobierno respeta las opiniones de Sumar, pero les ha animado a seguir trabajando en la misma dirección "frente a la posibilidad de esa unión" de PP y Vox que ya están viendo en ayuntamientos y comunidades autónomas, cuyo único interés, afirma, es acabar con los derechos conseguidos. "Escuchamos siempre con el máximo respeto las opiniones o los planteamientos que nos puedan llegar fundamentalmente de nuestro socio de Gobierno", ha indicado. No obstante, considera que lo importante es seguir desplegando la hoja de ruta de avances y progreso que, a su juicio, está beneficiando a los ciudadanos.