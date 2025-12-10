AMP.- El presidente de la Diputación de Lugo tacha de "falsas" las denuncias por acoso y anuncia medidas legales

MONFORTE DE LEMOS (LUGO), 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario xeral del PSOE provincial de Lugo y presidente de la Diputación, José Tomé, ha calificado de "falsas" las denuncias contra él por supuesto acoso a mujeres, que ha asegurado desconocer, y ha anunciado que emprenderá acciones legales para defender su "honor".

"No hay pruebas ni las puede haber", ha sostenido en declaraciones a los medios este miércoles en Monforte, donde ha asegurado que es "falso y mentira" lo que le atribuyen.

La dirección federal del PSOE confirmó esta mañana que el pasado lunes, 8 de diciembre, recibió una denuncia "anónima" contra José Tomé, por "comportamientos machistas". Todo ello después de que en la noche del martes el programa 'Código 10' del canal de televisión 'Cuatro' publicase que el canal interno habilitado por el Partido Socialista para comunicar casos de acoso había recibido un total de seis denuncias internas que alertan de supuestos casos de acoso a mujeres vinculadas con el partido por parte de Tomé.

Preguntado al respecto por los periodistas este miércoles en un acto en Monforte de Lemos, el también alcalde de esta localidad ha asegurado que se trata de unas "acusaciones muy graves", "sin pruebas" y ante las que espera tener la "posibilidad de defenderse como cualquier ciudadano".

"Dado que no hay ninguna prueba ni la puede haber, evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsejen los abogados", ha trasladado para asegurar que "en algunos días se sabrá la verdad" y que él seguirá trabajando por Monforte y por la provincia de Lugo.

Sobre este asunto, además, ha sostenido que no ha recibido ninguna comunicación sobre estas denuncias, ni por el partido ni por el juzgado. "No sé de qué se me acusa", ha insistido para asegurar que se trata de acusaciones "gravísimas" ante las que debe tomar "medidas" para "restituir" su "honor". "Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda", ha lamentado.

EL PSDEG ASEGURA NO TENER CONSTANCIA

Consultadas al respecto, fuentes del PSdeG han sostenido que no tienen constancia de "ninguna denuncia" contra el dirigente del partido en Lugo y que tuvieron que esperar a ver el programa de televisión para conocer los hechos que se le atribuyen.

Estas fuentes, asimismo, recuerdan que el partido a nivel estatal habilitó un canal interno, gestionado por personal externo, en el que se guarda la confidencialidad tanto del o la denunciante como de la persona denunciada y que en la mañana de este miércoles no tenían ninguna información oficial sobre este asunto.

Este mismo miércoles el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tenía un acto en agenda convocado en Padrón (A Coruña), en donde preveía atender a los medios. Sin embargo, la comparecencia ha sido anulada.