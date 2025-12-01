AMP.- Geroa Bai y Contigo insisten en "responsabilidades políticas" por el sobrecoste de Belate tras reunirse con Chivite

PAMPLONA, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Geroa Bai y Contigo-Zurekin, los dos socios del PSN en el Gobierno de Navarra, han coincidido este lunes en pedir a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, la asunción de "responsabilidades políticas" dentro del Gobierno después del informe de reparo suspensivo que emitió la Intervención General en relación con el sobrecoste de la obra del túnel de Belate.

Representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han reunido este lunes en el Parlamento de Navarra, en un encuentro encabezado por la presidenta María Chivite, para abordar las discrepancias respecto al sobrecoste de Belate.

Al término del encuentro, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y media, tanto Geroa Bai como Contigo-Zurekin han coincidido en pedir "responsabilidades políticas" tras el informe de la Intervención General, una petición que ya trasladaron el viernes públicamente, y que han considerado que por el momento no está siendo atendida.

Así, el portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha afirmado que los representantes de su coalición han salido "insatisfechos ciertamente con las propuestas" que les han trasladado la presidenta María Chivite y el PSN en el encuentro.

Pablo Azcona ha explicado que "les hemos exigido y les hemos puesto encima de la mesa algo que ya hemos venido diciendo estos días". "En primer lugar, queremos saber cuáles son las causas que hicieron que el departamento -de Cohesión Territorial- aceptase una modificación propuesta por la UTE de más del 10%, una modificación que ha supuesto ese sobrecoste. En segundo lugar, también queremos conocer y valorar por qué el consejero faltó a la verdad a la hora de explicar esas modificaciones y desde luego que se pongan en marcha medidas y se diriman responsabilidades políticas que devuelvan la confianza al conjunto de los socios", ha subrayado.

Pablo Azcona ha destacado que "esto es lo que hemos pedido y salimos insatisfechos con las propuestas que nos han realizado la presidenta y el Partido Socialista".

Azcona ha declinado explicar cuáles han sido esas propuestas del PSN y ha afirmado que les corresponde a los socialistas darlas a conocer, del mismo modo que no ha concretado si el PSN ha planteado algún cese. "Yo creo que son ellos los que tienen que explicar la propuesta que han hecho, pero desde luego seguimos exigiendo todas esas responsabilidades. No se dijo la verdad en su momento, tanto a los socios de Gobierno como a la propia ciudadanía y, por tanto, no se explicó bien ese sobrecoste del 10% que se aceptó por parte del departamento", ha insistido.

El portavoz de Geroa Bai ha afirmado que "el informe del interventor general deja a las claras evidentemente cuáles son los sobrecostes que atienden a una explicación técnica correcta y en este caso desde luego hay explicaciones que se dieron en su momento que no atienden a la verdad y, por tanto, se tiene que explicar por qué se hizo en su momento así, y mientras no se explique y no se tomen las responsabilidades políticas oportunas, evidentemente, para Geroa Bai no será suficiente".

Pablo Azcona ha explicado que desde el PSN "han quedado en analizar nuestra solicitud, que ya es pública, y desde luego, ante la insatisfacción de las propuestas realizadas, estamos a la espera de una reflexión en ese sentido".

Preguntado sobre si este escenario podría derivar en una ruptura en el Gobierno, Azcona ha señalado que "de momento vamos a esperar a que la respuesta atienda a las demandas de Geroa Bai, que son las demandas también de explicación que deben a la ciudadanía para explicar un sobrecoste de estas características y los argumentos que en su momento se dieron públicamente".

Insistido nuevamente sobre si considera que está en peligro el Gobierno, Azcona ha respondido que "lo que considero es que es necesario explicar todos estos términos para que se vuelva a restablecer la confianza necesaria entre los socios de Gobierno".

Sobre los plazos que manejan para resolver esta situación, Pablo Azcona ha afirmado que esto es "lo suficientemente importante y urgente para que se nos dé una respuesta lo más rápido posible, pero desde luego en estos momentos no hay un plazo establecido, pero creemos que es urgente, ya lo era el viernes".

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, también ha insistido en reclamar "responsabilidades políticas". "El informe del interventor general del Gobierno de Navarra ratifica que se dan una serie de irregularidades en lo referido a la tramitación de esa ampliación presupuestaria de esas obras de desdoblamiento de los túneles de Berate, y hemos trasladado que ante esa falta de diligencia que viene respaldada en el informe de la intervención general, es necesaria la asunción de responsabilidades políticas", ha subrayado.

Carlos Guzmán ha señalado que "ha sido una reunión cordial, intensa, pero también ha sido una reunión contundente por nuestra parte y lo que hemos pedido a la presidenta del Gobierno es que nos ofrezca una respuesta a esa petición que hemos realizado, también desde otro grupo parlamentario -Geroa Bai-, exigiendo esa depuración de responsabilidades". "Confiamos en que a lo largo de las próximas horas, que a lo largo de los próximos días, el Gobierno en su conjunto, la presidenta en primera persona, nos trasladen una respuesta a esta coalición", ha afirmado.

El portavoz de la coalición de izquierdas ha defendido que "tenemos que lanzar un mensaje de transparencia y un mensaje también contundente que sirva para reafirmar la confianza que el conjunto de la ciudadanía navarra tiene que tener en este Gobierno y en ese proceso para llevar a cabo esa importantísima obra para nuestra Comunidad".

Carlos Guzmán ha apuntado que "no calificamos en estos momentos la situación de insatisfacción o de satisfacción". "Ha sido una toma de contacto directa y personal con la presidenta y con el conjunto del Gobierno. Ahora lo que esperamos es una respuesta contundente y transparente por parte del conjunto del Gobierno y en especial de su presidenta", ha indicado.

Guzmán no ha querido concretar si Contigo-Zurekin ha propuesto expresamente el cese de cargos concretos. "Esas son cuestiones que en el caso de nuestra coalición preferimos dejarlas en el marco de la discreción y de la fraternalidad que tiene que tener una reunión como la que hemos tenido con nuestros socios de Gobierno", ha señalado.

Tampoco ha querido fijar plazos para que el Gobierno foral dé respuesta a sus peticiones. "No es cuestión de plazos en estos momentos, confiamos en que los antes posible esta coalición y el conjunto de la sociedad navarra puedan tener una respuesta, pero insistimos que creemos que hay que tratar este tema con la máxima de las rigurosidades y tampoco queremos poner un plazo inmediato que sea incumplido", ha señalado.

Además, el portavoz de Contigo-Zurekin ha afirmado que "no tiene por qué peligrar el Gobierno si todos y todas remamos en la misma dirección, que es la de dar cumplimiento completo al acuerdo programático que da sustento a este Gobierno".

"Esperamos que en las próximas horas podamos tener respuesta para que el conjunto de la ciudadanía de Navarra pueda seguir confiando en este Gobierno porque entendemos que es lo que nos debe preocupar al conjunto de fuerzas progresistas de esta comunidad que damos sustento y que participamos en este Gobierno, que es el mejor Gobierno que puede tener en estos momentos la sociedad navarra", ha asegurado.