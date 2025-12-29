AMP.- Hamás confirma la muerte de su líder en Gaza y el portavoz de su brazo armado en ataques de Israel

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este lunes la muerte de Mohamed Sinwar, hermano del exlíder de Hamás Yahya Sinwar y cabeza del grupo en Gaza tras la muerte de éste, así como la del portavoz de su rama militar, Abú Obeida, en bombardeos llevados a cabo este año por Israel contra la Franja.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, han indicado en un comunicado que "el gran líder" Mohamed Sinwar, alias 'Abú Ibrahim', y Abú Obeida murieron en ataques israelíes en el marco de su ofensiva contra la Franja, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército de Israel ya había anunciado en mayo la muerte de Mohamed Sinwar, algo que hizo tres meses con Abú Obeida, sin que el grupo islamista palestino se hubiera pronunciado oficialmente sobre sus fallecimientos hasta este lunes, cuando ha desvelado además el nombramiento de un nuevo portavoz de las Brigadas Ezeldín al Qasam.

El nuevo portavoz del brazo armado de Hamás ha ensalzado que Mohamed Sinwar "lideró las Brigadas Ezeldín al Qasam en una etapa muy complicada, sucediendo al gran mártir de la nación, Mohamed Deif", cuya muerte fue confirmada por el grupo en enero, más de medio año después de que Israel anunciara su muerte en un bombardeo cerca de Jan Yunis.

Asimismo, ha confirmado la muerte de Muhamad Shabana, alias 'Abú Anas', comandante de la Brigada de Rafá, quien murió junto a Mohamed Sinwar, así como la de Hakam al Isa, alias 'Abú Omar', quien "portó la confianza en la yihad en Palestina, Líbano Siria y otros países"; Raed Saad, alias 'Abú Muad', comandante de la división de fabricación de suministros militares y antiguo encargado de operaciones.

Por otra parte, ha ensalzado la figura de Hudaifa Samir Abdulá al Kahlut, alias 'Abú Ibrahim', quien era hasta ahora conocido como Abú Obeida, nombre que usan los portavoces de Hamás. "Pasó décadas provocando a los enemigos y alegrando los corazones de los creyentes, encontrándose con Dios en la mejor de las circunstancias", ha destacado.

"Hudaifa al Kahlut ha fallecido. Heredamos de él el título de Abú Obeida. Paz a ti, entre los inmortales. Prometemos continuar tu camino", ha manifestado el nuevo portavoz del grupo, quien ha incidido en que "Gaza ha ofrecido lo más precioso que tiene "para "movilizar el apoyo a favor de Palestina y la mezquita de Al Aqsa", ubicada en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.

ENSALZA LOS ATAQUES DEL 7 DE OCTUBRE DE 2023

Las Brigadas Ezeldín al Qasam han reiterado que los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel "fueron una sonora explosión contra la injusticia, la opresión, el cerco y todas las formas de agresión contra la mezquita de Al Aqsa y el pueblo palestino, actos que cruzaron todas las líneas rojas, ignoraron todas las demandas y advertencias y despreciaron todos los acuerdos".

"La inundación --en referencia al nombre que da Hamás a los ataques, la 'Inundación de Al Aqsa'-- vino a corregir el rumbo y poner al frente la causa (palestina), que había empezado a sumirse en el olvido. Despertó las conciencias de las personas libres de la nación y el mundo y expuso a la ocupación, similar a los nazis, su sadismo, criminalidad y genocidio, convirtiéndola en un criminal fugitivo de la justicia", ha argumentado.

"Nuestro gran pueblo, a través de su firmeza y sacrificios, desarticuló todos los planes del enemigo, desde el desplazamiento forzoso y los campos de concentración hasta las trampas de muerte y el establecimiento de los asentamientos", ha dicho el portavoz de Hamás, que ha insistido en que "el enemigo no ha tenido éxito" en su ofensiva contra Gaza.

En esta línea, ha insistido en que "el alto el fuego que entró en vigor hace más de dos meses y el cese del derramamiento de sangre en la tierra de Gaza, ante la mirada de un mundo injusto, es resultado de la firmeza de nuestro pueblo, sus sacrificios y la inamovible determinación de los combatientes de la resistencia". "Si el enemigo hubiera tenido vía libre y nuestro pueblo y la resistencia fueran sumisos, no habrían cesado la aniquilación de personas, piedras y árboles", ha esgrimido.

"A pesar de todos los ataques y violaciones desde el cese de hostilidades, que cruzaron todas las líneas rojas, la resistencia ha cumplido sus obligaciones y ha actuado con la máxima responsabilidad, teniendo en cuenta los intereses de nuestro pueblo y negando a la ocupación cualquier oportunidad para crear pretextos falsos para reiniciar el derramamiento de sangre", ha puntualizado Abú Obeida.

PIDE FORZAR A ISRAEL A CUMPLIR EL ALTO EL FUEGO

Sin embargo, ha hecho hincapié en que "el derecho a responder a estos crímenes es algo inherente y que está garantizado". "Pedimos a todas las partes implicadas que contengan a la ocupación y detengan su agresión, forzándola a cumplir lo que fue acordado", ha dicho, antes de insistir en que Hamás "no entregará las armas mientras la ocupación siga existiendo y no se rendirá aunque tenga que luchar solo con sus manos".

"Desde la tierra de Gaza, escenario de orgullo y desafío, que muere de pie negándose a arrodillarse o arriar su bandera, pedimos a los hijos de nuestra nación que vengan a ayudar a Gaza. Si bien el sonido de los cañones se ha reducido, Gaza sigue sufriendo inmensamente", ha resaltado, antes de pedir la entrega de ayuda a una población "que fue abandonada cuando hacía frente a la aniquilación" a manos de Israel.

"El deber de la nación ahora es estar unidos ante el enemigo principal, que agrega cada día capitales a su lista de objetivos y busca convertir los países de la región en una puerta para establecer lo que llama el Gran Israel, con una prueba en su continuada agresión contra las hermanas naciones de Líbano y Siria", ha resaltado.

El comunicado ha llegado horas antes de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúna en Estados Unidos con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar el posible inicio de la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Washington para el enclave, cuya primera etapa empezó a ser puesta en marcha precisamente el 10 de octubre.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado este mismo lunes en su cuenta en Telegram que desde el inicio de la ofensiva de Israel se han confirmado 71.266 muertos y 171.222 heridos, incluidos 414 muertos y 1.145 heridos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor un alto el fuego con Israel. En este periodo se han recuperado además 680 cuerpos en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.