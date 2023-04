(AMP) Jaime Malet, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain)

El presidente y fundador de la consultoría estratégica Telan Partners, Jaime Malet, ha sido reelegido este jueves presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) para un nuevo mandato de tres años.

Joaquín Arenas (presidente de Bank of America), Alejandro Beltrán (presidente de McKinsey & Company) y Helena Herrero (presidenta de HP) han sido reelegidos, a su vez, como vicepresidentes de la entidad.

AmChamSpain es una institución sin ánimo de lucro y apolítica fundada en 1917. Actualmente cuenta con 260 empresas asociadas, entre las cuales destacan 27 empresas de la 'Fortune 100' y 14 del Ibex 35.

Más de 500 directivos de las entidades socias trabajan pro-bono en los diez comités de trabajo de la Cámara. Además, participan 90 jóvenes líderes de empresas que forman parte del porgrama 'Young Leaders Network'.

La candidatura encabezada por Malet considera que España tiene que afianzarse como uno de los principales destinos de la inversión estadounidense en Europa, sobre todo en sectores clave como los semiconductores, 'data centers', inteligencia artificial, energía verde, biomedicina o ciberseguridad. También añade que las empresas españolas tienen que tomar más dimensión y capacidad en Estados Unidos.

Jaime Malet ha declarado que la guerra en Europa, el 'boom' tecnológico, la incursión de la inteligencia artificial (IA) y los retos medioambientales están acelerando los procesos y cambiando las reglas del juego. Malet ha añadido que AmChamSpain está a la vanguardia en todos estos retos, contribuyendo a aumentar las oportunidades y a minimizar los riesgos para las empresas socias y todo el tejido productivo.

La Junta de Gobierno cuenta con una amplia representación de sectores estratégicos para el crecimiento económico: industria (3M, Atlantic Copper, Cosentino, Dow), farmacéutico (Amgen, Bristol Myers Squibb, Gilead, MSD, Pfizer), financiero y servicios (AIG, American Express, Amgen, Banco Santander, Bank of America, Blackstone, Citigroup, Clairfield, Mckinsey & Co., Morgan Stanley, Russell Reynolds, Telam), gran consumo (Coca-Cola, Costco, Damm), entertainment & media (Europa Press, Walt Disney), tecnología (Amazon Web Services, Cisco, IBM, HP, Hewlett Packard, Meta, Microsoft, Oracle, Telefónica) y turismo (Grupo Hotusa).

La dirección general de la Cámara seguirá bajo el liderazgo de la actual directora general, Aida Casamitjana.

En concreto, además de Malet y los vicepresidentes Arenas (Bank of America), Beltrán (McKinsey) y Herrero (HP), integran la junta directiva de AmChamSpain Miguel Álava, director General Amazon Web Services; Simón Amselem, CEO de The Walt Disney Company; Roberto Anta, director general de 3M España; Ana Argelich, presidenta de MSD; Claudio Boada, senior advisor de Blackstone; Irene Cano, directora general de Meta; Demetrio Carceller, presidente de DAMM; Benedetta Cossarini, presidenta AIG Europe; Juan Ignacio de Elizalde, director general de Coca-Cola; Álvaro de la Haza, vicepresidente ejecutivo de Cosentino; Andrés Esteban, presidente de Morgan Stanley; Ramón Gómez de Olea, director general de Russell Reynolds Associates; Alberto Granados, presidente de Microsoft Iberica; Luis Isasi, presidente no ejecutivo de Santander España; Trinidad Jiménez, directora de Telefónica; Alfonso Líbano, presidente de Equatorial Coca-Cola Bottling; Josefina Lladós, directora general de Amgen o Antonio Logroño, presidente de DOW.

Completan la junta de gobierno Amancio López, presidente de Grupo Hotusa; Pedro López-Quesada, presidente de Citigroup; Candelas Martín de Cabiedes, directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Europa Press; Horacio Morell, presidente de IBM; Brian O'Hare (tesorero), socio director de Clairfield Corporate Finance; Juan Orti, presidente de American Express; María Río, directora general de Gilead Sciences; Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer; Richard Silberstein (secretario), socio de Gómez-Acebo & Pombo; Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper; Albert Triola, presidente de Oracle; Diane Tucci, country manager de Costco Wholesale Spain; Roberto Urbez, director general de Bristol Myers Squibb; Andrés Vilamitjana, director general de Cisco Systems, y Alfredo Yépez, director general de Hewlett Packard Enterprise.

Europa Press