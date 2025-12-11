AMP.- La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este miércoles a Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la misma operación en la que también fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press además que, este mismo jueves, los agentes están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.

Fuentes jurídicas han señalado que los tres detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10:00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.

Las citadas fuentes indican que se han practicado 19 registros en varias provincias de España y que los delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario y que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.