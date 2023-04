(AMP.) La NASA incluye una mujer y un afroamericano para el regreso a la Luna

La NASA presentó a los 4 primeros astronautas, incluida una mujer y un afroamericano, que tripularán misiones Artemis, con las que la agencia proyecta regresar a la Luna, 50 años después de las misiones Apollo.

En un multitudinario acto celebrado en el Centro Johnson de la agencia espacial en Houston, conducido por el jefe de astronautas Joe Acaba, fueron anunciados los elegidos que se aventurarán a los alrededores de la Luna en la misión Artemis II. Su lanzamiento está previsto para 2024, según confirmó en el propio acto el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Se trata de los estadounidenses Gregory R Wiseman, como comandante, el afroamericano Víctor J. Glover como piloto, y los especialistas de misión Christina Koch, también de la NASA, y Jeremy Hansen, este último astronauta de la CSA (Canadian Space Agency). Canadá es un socio destacado de la NASA en el desarrollo del programa Artemis.

Reid Wiseman vivió y trabajó a bordo de la Estación Espacial Internacional como ingeniero de vuelo en 2014. También estuvo al mando de la misión de investigación submarina NEEMO21 y, más recientemente, se desempeñó como Jefe de Astronautas de la NASA.

Victor Glover es parte de la promoción de astronautas de la NASA de 2013 y fue piloto de la misión Crew 1 contratada a Space X para volar a la Estación Espacial Internacional. Ha registrado 3.000 horas de vuelo en más de 40 aviones diferentes y será el primer piloto de una Orion, volando en este caso alrededor de la Luna.

El canadiense Jeremy Hansen fue piloto de combate antes de unirse a CSA y actualmente trabaja con la NASA en el entrenamiento de astronautas y operaciones de misión. Esta será la primera misión de Hansen en el espacio.

Christina Koch visitó la Estación Espacial en 2019, donde participó en la primera caminata espacial de mujeres. Comenzó su carrera como ingeniera eléctrica en el Centro Goddard.

Todo el equipo viajará a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en la primera prueba de vuelo con tripulación del Programa Artemis, el plan de la agencia para establecer una presencia tanto científica como humana a largo plazo en la superficie lunar.

La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave Orion, unida al módulo de servicio de la ESA, para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de un modo apto para los humanos, informa la NASA.

Artemis II se basa en la exitosa prueba de vuelo Artemis I, que lanzó una nave Orion sin tripulación, montada sobre el cohete SLS, en un viaje de unos 2,25 millones de kilómetros más allá de la Luna para probar los sistemas antes de que los astronautas vuelen a bordo de los sistemas en una misión a la superficie de la Luna.

Europa Press