Desde el sector no descartan que el bitcoin supere el umbral de los 100.000 dólares este año

MADRID, 11 Ene. 2024 (Europa Press) -

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha dado luz verde a los cambios regulatorios necesarios para la puesta en marcha de ETF o fondos cotizados al contado de bitcoin, lo que permitirá ampliar el alcance de la inversión en criptoactivos.

La posición de la SEC, anunciada este miércoles, autoriza así la negociación a partir de hoy de estos productos a un puñado de firmas como ARK21Shares, Bitwise RK, Hashdex, VanEck, WisdomTree, Fidelity y Franklin Templeton, Invesco Galaxy, Valkyrie o Grayscale.

En su esperada decisión, el regulador ha considerado que las propuestas "son consistentes" con las exigencias de diseño de los mercados para "prevenir actos y prácticas fraudulentas y manipuladoras" y, "en general, proteger a los inversionistas y el interés público".

De este modo, la SEC ha dado finalmente su brazo a torcer, después de haber rechazado estos años más de una veintena de solicitudes de fondos de bitcoin al contado.

Sin embargo, Grayscale, promotor de una de esas presentaciones inicialmente rechazadas por la SEC, logró el respaldo del Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Columbia, que consideró que el regulador no había explicado adecuadamente su razonamiento para vetar la cotización y comercialización de Grayscale.

"Ahora nos enfrentamos a un nuevo conjunto de presentaciones similares a las que hemos rechazado en el pasado. Las circunstancias, sin embargo, han cambiado", reconocía este miércoles el presidente de la SEC, Gary Gensler. "Si bien hoy aprobamos la cotización y negociación de ciertas acciones spot de ETP de bitcoin, no aprobamos ni respaldamos bitcoin", añadió.

En este sentido, el presidente de la SEC reiteraba que los inversores deben ser cautelosos ante los innumerables riesgos asociados con bitcoin y aquellos productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas, señalando que bitcoin es principalmente un activo especulativo y volátil que también se utiliza para actividades ilícitas.

El desenlace anunciado cierra así un largo proceso no exento de polémica, la última este mismo martes, cuando la cuenta oficial del regulador en X (Twitter) anunció la aprobación de productos de inversión basados en bitcoin para pocos minutos después borrar el 'tuit' y aclarar que el servicio había sido "comprometido" y utilizado sin autorización.

A este respecto, el área de seguridad de X, la red social propiedad de Elon Musk, confirmaba tras una investigación preliminar que la cuenta de la SEC "fue comprometida", subrayando que esta acción no consentida no se debió a ninguna violación de los sistemas de X, "sino más bien debido a que un individuo no identificado obtuvo el control de un número de teléfono asociado con la cuenta @SECGov a través de un tercero".

El precio del bitcoin, que en el último año se ha más que duplicado, recibía la noticia de la autorización de la SEC con ligeros avances de alrededor del 1%, cotizando por encima de los 46.000 dólares, después de acumular una subida de más del 70% desde octubre.

Bitcoin puede superar los 100.000 dólares en 2024.

Tras conocerse la decisión de la SEC, Eric Demuth, co-fundador y consejero delegado de la 'fintech' austriaca Bitpanda ha destacado que, aunque se haya producido por presiones externas, tras anular los tribunales las resoluciones del regulador, "marca un hito importante que transformará la industria".

De este modo, si muchos inversores institucionales se veían privados de operar en el sector cripto dentro de su marco normativo, los nuevos ETF serán una herramienta clave para instituciones y grandes bancos en Estados Unidos, por lo que la aprobación de un ETF de bitcoin al contado "fomentará aún más la adopción masiva de criptoactivos por parte de inversores institucionales en Estados Unidos", ha indicado.

En cuanto al impacto de la decisión en la cotización de bitcoin, Demuth afirma que el anuncio es positivo, aunque advierte de que, tras el aumento de los últimos meses, puede que sólo se quede en un repunte a corto plazo, ya que la mayor parte de la expectativa está descontada en el precio.

A largo plazo, sin embargo, para el CEO de Bitpanda el aumento de la liquidez y de los volúmenes elevará el precio de Bitcoin y podría además ayudar a reducir la volatilidad, destacando que la liquidez adicional en el sistema junto con otros factores como el próximo halving a mediados de abril, o la probable bajada de los tipos de interés, "podrían conducir a un precio de Bitcoin de seis cifras a largo plazo".

"Superar la barrera de los 100.000 dólares durante este año es una posibilidad real", apunta Demuth, para quien el ETF de bitcoin representa un paso crucial hacia la adopción masiva de los criptoactivos.

Capítulo histórico.

De su lado, Javier García de la Torre, director de Binance España y Portugal, considera que el anuncio de la aprobación en Estados Unidos de los ETF de bitcoin al contado "ha marcado un capítulo histórico en la industria".

En este sentido, para el directivo del proveedor de infraestructura de criptomonedas la aprobación ilustra un nuevo nivel de aceptación, madurez y generalización del mercado cripto, dotando al sector mayor credibilidad y potencial para seguir innovando.

"Los ETF de Bitcoin al contado facilitarán el acceso al mercado cripto, atrayendo a más inversores y liquidez", anticipa García de la Torre, para quien, junto con el efecto del 'halving' de bitcoin este año, pueden proporcionar un mercado dinámico para el Bitcoin.

"El ETF de bitcoin al contado aportará mayor credibilidad al sector de los activos digitales, fomentando la confianza en el mercado entre un público más amplio", afirma.