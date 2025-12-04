AMP.- Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por fraude y corrupción

BRUSELAS, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

La ex Alta Representante de la Unión Europea y hasta ahora rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, ha anunciado este jueves su dimisión al frente de la institución educativa después de que un juez de instrucción le haya imputado por delitos de fraude y corrupción en contratación pública.

"En consonancia con el máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir como rectora del Colegio de Europa y director de la Escuela Diplomática de la Unión Europea", ha indicado Mogherini en un comunicado personal difundido por el Colegio de Europa.

La que fuera jefa de la diplomacia europea hasta 2019 dice estar orgullosa de los logros conseguidos junto a la comunidad de la prestigiosa entidad educativa y apunta que el Colegio de Europa "continuará en el camino de la innovación y la excelencia trazada durante estos maravillosos cinco años".

Mogherini se despide agradeciendo "la confianza, estima y apoyo" recibido por los estudiantes, profesores, personal y exalumnos del Colegio y la Academia. "Ha sido un honor y un placer para mí servir a la comunidad del Colegio y a su misión", concluye.

Este miércoles había expresado su confianza en la justicia, asegurando que colaboraría con las autoridades belgas, con la vista puesta en "que se comprobara la corrección de las acciones de la Academia", el proyecto en el centro de las investigaciones por un posible fraude ante la sospecha de que el Colegio de Europa que ella dirigía optó con información privilegiada a la licitación para la formación a diplomáticos que finalmente ganó.

La política italiana fue detenida el martes en Bélgica en el marco de una investigación abierta a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) junto a otro miembro de la dirección del Colegio de Europa y a un alto funcionario de la Comisión Europea, Stefano Sannino, que en el momento de los hechos investigados (2021-2022) ocupaba el cargo de secretario general del Servicios Europeo de Acción Exterior, lo que le convertía en el 'número 2' del entonces Alto Representante europeo, Josep Borrell.

En el caso de Sannino, que actualmente ocupaba el puesto de director general de Oriente Próximo y Norte de África, ha dejado de ocupar su puesto en el Ejecutivo comunitario a la luz del escándalo, han explicado fuentes comunitarias a Europa Press. En concreto, el diplomático italiano ha solicitado una excedencia hasta finales de año, momento en el que se jubilará, como tenía previsto, lo que en la práctica supone que adelanta unas semanas su retirada.