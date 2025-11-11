AMP.- Muere la española más longeva a los 112 años
AMP.- Muere la española más longeva a los 112 años
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La mujer más longeva de España, la catalana Angelina Torres, ha fallecido a los 112 años y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias a los familiares en un mensaje en 'X' este martes, recogido por Europa Press.
Torres, nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona: "Tuve el privilegio de conocer a Angelina Torres el año pasado. Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza", ha recordado Illa.
El presidente también ha destacado una frase que le dijo Torres y que asegura que le marcó, que era 'Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca estrechas', e Illa añade: "Como le prometí, así lo haré".
En otro mensaje, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha destacado el "privilegio" de haber podido compartir un rato con ella hace poco más de un año, cuando, junto a Illa, fueron a visitarla.
"Me cautivó su vitalidad, experiencia y sabiduría. Creía firmemente en la fuerza de ayudarnos y cuidarnos entre todos. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. Descanse en paz", afirma.
- 1
Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este martes 11 de noviembre: las provincias afectadas
- 3
Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección
- 4
A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa